미·이란 교전 멈춰도 대리전은 계속···호르무즈·홍해·카스피해로 되려 넓어지는 전선

홍해를 봉쇄 중인 예멘의 친이란 무장세력 후티 반군이 26일(현지시간) 추가 유조선 공격을 감행했다. 이란은 자국 선박을 공격한 우크라이나를 향해 “이스라엘 사주로 자행된 만행”이라며 반발했다. 13일간 이어져 온 미·이란 교전이 잠시 멈췄지만, 호르무즈·홍해·카스피해 등 인접 지역을 포함한 중동 전역에서 대리전이 지속하는 양상이다.

후티는 지난 48시간 동안 3척의 사우디 유조선을 대상으로 한 군사 작전을 펼쳤다고 레바논 언론 알마야딘이 이날 보도했다. 후티 측 소식통은 이번 공격이 지난 20일 홍해 봉쇄령에 따라 이뤄진 조치라며, 봉쇄령 선언 후 바브엘만데브 해협을 통과한 사우디 유조선은 한 척도 없었다고 주장했다. 소식통은 그간 총 16척의 사우디 선박이 강제 회항했다고 전했다. 후티는 이날 사우디 측 드론을 격추했다고 밝혔다.

후티의 해상 봉쇄는 위력을 발휘 중이다. 해운 분석업체 케플러가 분석한 결과 전날 바브엘만데브 해협을 통과한 원자재 운반 선박은 11척으로 최근 수개월 사이 가장 적은 수준이었다고 이날 로이터통신이 보도했다. 홍해를 통과한 유조선 중 4척은 중국·파키스탄을 향한 선박이었다. 호르무즈 해협에서도 봉쇄는 이어졌다. 호르무즈 해협을 통과한 선박은 지난 주말 기준 하루 10척 미만으로 집계됐다. 이날 해협을 지나던 유조선이 기뢰와 충돌해 폭발했다고 이란 타스님 통신이 보도했다.

지난 11일 이후 2주 가까이 이어온 미·이란 교전은 미군의 공습 중지로 멈춰 섰지만, 미·이란 전쟁에서 파생된 분쟁이 지속되면서 대리전 양상의 군사 충돌이 이어지고 있다. 홍해 봉쇄 이후, 후티와 사우디는 공습과 반격을 벌이며 교전을 이어왔다. 지난 20일 홍해 봉쇄를 선언한 후티는 3일 후 사우디 유조선 2척을 대상으로 군사 작전을 폈다. 지난 24일 사우디가 후티 점령지인 호데이다를 공습하자, 다음날 후티는 사우디 국영 석유기업 아람코의 석유 시설을 공격했고 사우디도 예멘 마리브·알자우프 등 후티 기지를 공습했다.

이란은 대리 세력의 분쟁 책임과는 거리를 두면서도, 영향력을 숨기지 않았다. 아바스 아라그치 이란 외교장관은 이날 일간 ‘이란’ 인터뷰에서 “예멘(후티)의 군사 행동은 사우디 주도의 오랜 봉쇄를 풀려는 조치이므로 이란에 책임을 전가할 수 없다”면서도 “사우디와 예멘 분쟁은 외교적 수단을 통해서만 해결할 수 있으며, 이란은 건설적인 중재 역할을 할 준비가 돼 있다”고 말했다.

이날 이란은 또 다른 레바논의 친이란 대리 세력 헤즈볼라를 향해서도 지지의 메시지를 보냈다. 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자는 이날 헤즈볼라에 보낸 공개서한에서 “이란은 헤즈볼라 방어를 자국의 전략적 정책으로 정했다”며 “레바논의 영토 보전과 시오니스트(이스라엘) 정권의 완전한 철군이 전쟁 종결의 첫 번째 조건”이라고 밝혔다. 향후 미국과의 종전 협상에서 후티와 헤즈볼라 문제를 주요 안건으로 다루겠다는 뜻을 내비친 것으로 풀이된다.

전선은 이란 북쪽의 카스피해로 넓어졌다. 지난 25일 우크라이나가 카스피해에서 벌인 군사 작전으로 이란 국적 상선 선원 1명이 숨지고 1명이 다쳤다고 이란 측은 이날 밝혔다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 “러시아가 이란에 위성 정보를 제공 중”이라며 이란을 겨냥한 공격 의도를 숨기지 않았다.

아라그치 장관은 이날 엑스에서 “유럽을 자신들의 전쟁에 끌어들이려는 이스라엘 사주로 자행된 명백한 유엔 헌장 위반”이라며 “키이우의 무임승차자가 저지른 만행을 무대응으로 넘기지 않을 것”이라고 말했다. 알자지라는 미·이란의 군사 충돌이 일시적으로 멈춘 가운데, 이번 카스피해 타격이 우크라이나 전쟁과 미·이란 전쟁을 잇는 새로운 전선이 될 수 있다고 평가했다.