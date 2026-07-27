마을로 찾아온 ‘배움 버스’···“읍내 안 나가도 평생학습 하지요”

김제 이동학습공간 ‘달리는 모두배움터’ 상반기에만 50개 마을 찾아 주민 교육 이동권 한계 넘는 평생학습 모델로 주목

전북 김제 금산면 용화마을 경로당 앞에 지난 20일 대형 버스 한 대가 멈춰 섰다. 보행 보조기(실버카)를 밀고 온 어르신들이 한 명씩 차례로 버스에 올라탔다.

30도를 웃도는 바깥 열기와 달리 대형 버스 내부는 쾌적했다. 어르신들 교육용으로 가져온 꽃향기가 버스 내부에 퍼졌다. 금세 어르신들의 웃음소리로 가득 찼다.

김제시는 2023년 전국 최초로 체험형 이동 학습 공간 ‘달리는 모두 배움터’를 시작했다. 버스가 교육 공간이 되는 형태다. 이날 버스는 작은 원예 교실로 변했다.

양쪽 벽면을 따라 설치된 접이식 작업대에는 화분과 꽃, 배양토, 굵은 모래가 가지런히 놓였다. 어르신들은 강사의 설명에 맞춰 배양토를 채우고 식물을 옮겨 심었다.

“과한 습도를 막으려면 먼저 굵은 모래를 깔아 배수층을 만들어야 합니다. 그 위에 배양토를 채우고 식물을 심으면 돼요.” 강사의 설명에 맞춰 주민들의 손도 분주하게 움직였다.

마을 최고령자인 송영순 어르신(93)은 “평생 농사만 지으며 살았는데, 이런 걸 내 손으로 만들어볼 줄은 몰랐다”며 “읍내 교육장에 가려면 차편부터 걱정이었는데 교육 버스가 마을 앞으로 오니 앞으로도 빠지지 않고 참여하고 싶다”고 말했다.

평생 학습과 거리가 멀었던 윤점용·이영숙씨 부부도 “무언가를 배우고 싶어도 시내까지 나가는 게 엄두가 나지 않았다”며 “버스가 마을로 찾아오니 자연스럽게 참여할 수 있게 됐다”고 말했다.

농촌에서 배움은 사실 이동권 문제에 가깝다.

교육부 ‘2025년 평생교육통계 및 한국 성인의 평생학습 실태 조사’를 보면, 농촌 주민이 평생교육 시설까지 이동하는 평균 거리는 15.2㎞로 도시(3.8㎞)의 4배에 달한다. 운영 프로그램도 도시보다 2.9배 적고, 참여율도 10.3%포인트 낮다. 교육 시설은 부족하고, 버스 노선마저 줄면서 농어촌 고령 주민들에게 읍내에 있는 평생학습관은 닿기 어려운 공간이 되는 것이다.

김제시는 ‘찾아가는 교실’에서 해답을 찾았다. 교육 공간이 마을을 순회해 주민을 만나게 하는 것이다. 지역의 사회적 기업인 ‘선한나무’가 보유한 버스를 교육용으로 개조하고, 강사 은행제에 등록된 지역 강사를 연계했다. 버스에 탈 수 있는 인원은 한 번에 15명 안팎으로, 신청자가 많으면 오전·오후반으로 나눠 운영한다.

달리는 모두 배움터의 올해 상반기 운영 예산은 4900만원이다. 기존에 보유한 버스와 지역 강사 등 지역 자원을 활용해 상반기에만 50개 마을을 찾아 주민 750명에게 수업 기회를 제공했다.

박은실 강사는 “요양보호사 부축을 받으면서까지 수업에 참여하는 어르신도 있다”며 “수업이 끝난 뒤에도 ‘다음 교육은 언제 열리느냐’고 물으실 만큼 배움에 대한 열의가 크다”고 말했다.

수업이 인기를 끌면서 버스 1대로는 교육 수요를 감당하기 어렵다. 한번 찾은 마을을 다시 찾기까지 오랜 시간이 걸린다는 한계도 있다. 김제시는 하반기 운영을 확대해 더 많은 마을 주민이 배움의 기회를 누릴 수 있도록 접근성을 높여 나갈 계획이다.

김은혜 김제시 교육가족과 주무관은 “교육 시설 접근이 어려운 읍·면 주민에게 지속적으로 배움이 먼저 찾아가는 환경을 만드는 것이 목표”라고 말했다.