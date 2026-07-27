학생부 상업적 이용 금지 앞두고…서울교육청, 공교육 진학 지원 확대

학교생활기록부의 상업적 이용을 금지하는 개정 초·중등교육법 시행을 앞두고 서울시교육청이 공교육 중심의 진학지원 체계를 확대한다. 학생부를 활용한 사교육 입시컨설팅이 제한되면서 수험생과 학부모의 불안이 커질 수 있다는 우려에 대응해 무료 상담과 진학정보 제공을 강화하겠다는 취지다.

서울시교육청 교육연구정보원은 27일 2027학년도 대입 수시모집을 앞두고 수험생·학부모·교사를 위한 ‘맞춤형 진학지도 통합 지원 사업’을 추진한다고 밝혔다. 오는 29일부터 학생부의 상업적 이용을 제한하는 개정 초·중등교육법이 시행되면서 공교육 중심의 신뢰할 수 있는 진학지원 체계를 강화한다는 계획이다.

교육연구정보원은 상시상담과 집중상담주간, 특별진학상담센터를 구분해 진학상담을 제공하고 평일 야간 방문 상담과 화상 상담을 확대한다. 특히 수시 대비 집중상담주간은 다음 달 21일부터 9월4일까지 서울지역 수험생과 학부모 600명을 대상으로 진행되며 상담은 화상으로 이뤄진다. 오는 29일부터 다음 달 1일까지 서울 송파구 잠실학생체육관에서 열리는 수시 대비 특별진학상담센터는 지난해 1500명보다 늘어난 2040명을 대상으로 맞춤형 상담을 제공한다.

상담에는 대학진학지도지원단 114명과 올해 신설된 서울진로진학학업설계지원단 100명 등 현직 교사들이 참여한다. 학생의 진로 탐색과 과목 선택, 대학 지원 전략까지 연계한 상담을 제공하며, 서울진로진학정보센터와 ‘쎈(SEN)진학 나침판’을 통해 진학정보도 지원한다. 올해 수시모집을 대비해 제작한 자료집 4종과 온라인 동영상 12종, 설명회 강의 영상 5건도 서울진로진학정보센터와 유튜브 ‘서울교육 쌤TV’에서 누구나 이용할 수 있다.

정근식 서울시교육감은 “학교생활기록부 상업적 이용 금지의 취지는 학생의 교육활동을 보호하고 대입 준비가 사교육이 아닌 공교육을 중심으로 이뤄질 수 있도록 하는 데 있다”며 “현직 교사들의 전문성을 바탕으로 신뢰할 수 있는 진학 지원 서비스를 지속적으로 확대해 학생과 학부모가 불안 없이 대입을 준비할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.