수출대금 900억 가상자산으로 빼돌린 기업···관세청, 상반기 불법 외환거래 7조2000억원 적발

올해 상반기 7조원이 넘는 불법 외환거래가 관세청에 적발됐다.

관세청은 올해 상반기 불법 외환거래 792건, 총 7조2000억원 규모를 적발했다고 27일 밝혔다.

관세청은 원·달러 고환율이 이어지는 상황에서 외화 유동성을 저해하는 불법 외환 거래를 집중 단속하고, 불법 거래가 의심되는 50개 업체에 외환 검사를 진행했다고 했다.

단속 대상에는 외화를 불법 반출하는 행위뿐 아니라 국내로 반입해야 할 외화를 들여오지 않는 행위도 포함됐다. 환치기와 가상자산을 이용한 불법 무역결제도 점검 대상이었다.

점검 결과 국내 여신기관에서 빌린 자금으로 해외 부동산에 투자한 뒤 얻은 차익을 관계 법령에 따라 국내로 들여오지 않고 해외에 은닉한 재산도피 사례가 적발됐다.

소액 해외 송금업자가 다수의 가상계좌를 이용해 연간 송금 한도를 초과한 2조5000억원 상당의 외화를 해외로 송금한 사례도 확인됐다. 수사 결과 해당 자금에는 보이스피싱과 불법 도박 등 범죄 자금도 포함된 것으로 드러났다.

수출대금을 법정 지급수단이 아닌 가상자산으로 받아 900억원 상당의 외화를 국내로 반입하지 않거나 해외 매출채권을 회수하지 않은 채 신고 없이 해외에 투자해 외화를 유출한 사례도 적발됐다.

이종욱 관세청장은 “고환율이 우리 경제의 부담을 키우는 핵심 리스크인 만큼 관세청의 외환 단속 역량을 총동원해 외화 불법 유출을 철저히 차단하겠다”고 밝혔다.