김포시, 대곶환경혁신복합단지 평화경제특구 추가 지정 건의

이기형 경기도 김포시장이 27일 통일부 장관 주재 회의에 참석해 김포를 평화경제특구로 추가 지정해 줄 것을 공식 요청했다.

김포시는 이 시장이 이날 정부서울청사에서 열린 ‘제2차 접경지역 평화안전 연석회의’ 에 참석해 “접경지역이 국가안보를 위해 감내해 온 각종 규제와 희생에 상응하는 정부 차원의 적극적인 지원이 필요하다는 것을 강조했다”고 밝혔다.

이번 회의는 통일부를 비롯, 국방부와 행정안전부, 인천시·경기도·강원특별자치도 등 광역지자체와 접경지역시장군수협의회가 함께 참석해 접경지역 평화 유지와 경제 활성화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이 시장은 “김포 대곶환경재생혁신복합단지는 한국수자원공사가 추진하는 대규모 개발사업이 이미 진행되고 있는 지역”이라며 “계양~강화 고속도로와 수도권 제2외곽순환고속도로가 인접해 교통도 좋은 지역으로 이곳을 평화경제특구로 지정하면 기존 개발사업과의 시너지 효과를 통해 평화산업 기반 조성과 지역경제 활성화를 더욱 속도감 있게 추진할 수 있다”고 말했다.

이어 “접경지역은 그동안 국가안보를 위해 각종 규제와 희생을 감내해 온 지역”이라며 “이제는 접경지역을 규제와 희생의 공간에서 평화와 경제가 공존하는 성장거점으로 전환할 수 있도록 정부의 적극적인 정책 지원이 필요하다”고 덧붙였다.

김포시는 대곶환경재생혁신복합단지에 평화경제특구가 추가 지정될 경우 기존 산업단지 개발과 연계해 첨단산업과 평화산업을 육성하고, 기업 유치와 일자리 창출을 촉진하는 등 지역경제 활성화에 실질적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

이 시장은 또 최근 해안 침식과 월파 현상으로 일부 구간이 유실되면서 태풍과 집중호우 등 자연재난 발생 시 추가 유실과 농경지 침수 피해가 우려되는 보구곶 방조제 보수공사에 대해 국비 지원과 대명항에서 부래도에 이르는 구간의 군 철책선 철거도 요청했다.