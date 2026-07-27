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김포시, 대곶환경혁신복합단지 평화경제특구 추가 지정 건의

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본문 요약

이기형 경기도 김포시장이 27일 통일부 장관 주재 회의에 참석해 김포를 평화경제특구로 추가 지정해 줄 것을 공식 요청했다.

이번 회의는 통일부를 비롯, 국방부와 행정안전부, 인천시·경기도·강원특별자치도 등 광역지자체와 접경지역시장군수협의회가 함께 참석해 접경지역 평화 유지와 경제 활성화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이 시장은 "김포 대곶환경재생혁신복합단지는 한국수자원공사가 추진하는 대규모 개발사업이 이미 진행되고 있는 지역"이라며 "계양~강화 고속도로와 수도권 제2외곽순환고속도로가 인접해 교통도 좋은 지역으로 이곳을 평화경제특구로 지정하면 기존 개발사업과의 시너지 효과를 통해 평화산업 기반 조성과 지역경제 활성화를 더욱 속도감 있게 추진할 수 있다"고 말했다.

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김포시, 대곶환경혁신복합단지 평화경제특구 추가 지정 건의

입력 2026.07.27 15:50

  • 박준철 기자

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27일 열린 제2차 접경지역 평화안전 연석회의에 참석한 이기형 경기 김포시장(왼쪽 두 번째)이 정동영 통일부 장관 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 김포시 제공

27일 열린 제2차 접경지역 평화안전 연석회의에 참석한 이기형 경기 김포시장(왼쪽 두 번째)이 정동영 통일부 장관 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 김포시 제공

이기형 경기도 김포시장이 27일 통일부 장관 주재 회의에 참석해 김포를 평화경제특구로 추가 지정해 줄 것을 공식 요청했다.

김포시는 이 시장이 이날 정부서울청사에서 열린 ‘제2차 접경지역 평화안전 연석회의’ 에 참석해 “접경지역이 국가안보를 위해 감내해 온 각종 규제와 희생에 상응하는 정부 차원의 적극적인 지원이 필요하다는 것을 강조했다”고 밝혔다.

이번 회의는 통일부를 비롯, 국방부와 행정안전부, 인천시·경기도·강원특별자치도 등 광역지자체와 접경지역시장군수협의회가 함께 참석해 접경지역 평화 유지와 경제 활성화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이 시장은 “김포 대곶환경재생혁신복합단지는 한국수자원공사가 추진하는 대규모 개발사업이 이미 진행되고 있는 지역”이라며 “계양~강화 고속도로와 수도권 제2외곽순환고속도로가 인접해 교통도 좋은 지역으로 이곳을 평화경제특구로 지정하면 기존 개발사업과의 시너지 효과를 통해 평화산업 기반 조성과 지역경제 활성화를 더욱 속도감 있게 추진할 수 있다”고 말했다.

이어 “접경지역은 그동안 국가안보를 위해 각종 규제와 희생을 감내해 온 지역”이라며 “이제는 접경지역을 규제와 희생의 공간에서 평화와 경제가 공존하는 성장거점으로 전환할 수 있도록 정부의 적극적인 정책 지원이 필요하다”고 덧붙였다.

김포시는 대곶환경재생혁신복합단지에 평화경제특구가 추가 지정될 경우 기존 산업단지 개발과 연계해 첨단산업과 평화산업을 육성하고, 기업 유치와 일자리 창출을 촉진하는 등 지역경제 활성화에 실질적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

이 시장은 또 최근 해안 침식과 월파 현상으로 일부 구간이 유실되면서 태풍과 집중호우 등 자연재난 발생 시 추가 유실과 농경지 침수 피해가 우려되는 보구곶 방조제 보수공사에 대해 국비 지원과 대명항에서 부래도에 이르는 구간의 군 철책선 철거도 요청했다.

27일 통일부 장관 주재로 열린 ‘제2차 접경지역 평화안전 연석회의’에 참석한 이기형 김포시장이 김포 대곶환경재생혁신복합단지 일원의 평화경제특구 추가 지정을 공식 건의하고 있다. 김포시 제공

27일 통일부 장관 주재로 열린 ‘제2차 접경지역 평화안전 연석회의’에 참석한 이기형 김포시장이 김포 대곶환경재생혁신복합단지 일원의 평화경제특구 추가 지정을 공식 건의하고 있다. 김포시 제공

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