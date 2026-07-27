두부 찌그러짐 없이 부드럽게 잡아요···‘코끼리 코’ 닮은 말랑한 로봇 손

일본 JAIST 연구진, 국제학술지 발표 로봇 손에 어안렌즈 끼운 카메라 장착 ‘손 찌그러짐’ 파악해 적절한 힘 산출 가사 노동·노약자 지원 등에 활용 기대

코끼리 코의 동작을 응용해 부드럽게 물건을 움켜쥐는 첨단 로봇 손이 개발됐다. 이 로봇 손의 특징은 자신의 몸체에 달린 초소형 카메라를 이용해 물건을 쥐기에 딱 좋은 힘을 내는 것이다. 촉각 센서에만 의지하는 현재 로봇 손 기술과는 걷는 길이 다르다. 가사 노동 등에서 로봇을 빠르게 상용화할 발판이 마련될 것으로 보인다.

27일 일본 과학계에 따르면 호쿠리쿠 첨단과학기술대학원대학교(JAIST) 연구진은 국제학술지 ‘IEEE 트랜스액션 온 로보틱스’를 통해 신개념 로봇 손 ‘엘레택’을 개발했다고 밝혔다.

엘레택은 코끼리 코의 끝부분을 닮았다. 양쪽으로 벌어지는 집게처럼 생겼는데, 물건을 잡도록 고안됐다. 엘레택은 딱딱하지 않다. 부드러운 플라스틱 재질이어서 과일이나 빵, 의료용품 등 불규칙한 모양의 물건을 움켜쥐기에 적합하다.

그런데 로봇 손은 이전에 다른 과학자들도 꽤 많이 내놓았다. 그런데도 엘레택이 주목되는 이유가 있다. 물건을 움켜쥐는 데 사용되는 기술이 크게 달라서다.

기존 로봇 손은 촉각 센서에 의지했다. 최대한 많은 센서를 손 여기저기에 심어 손안에 들어온 물건의 크기와 형태, 자신의 손가락 위치 등을 가늠했다. 하지만 센서는 딱딱한 부품이다 보니 로봇 손에 다수 심는 데는 한계가 있다. 센서가 너무 많아지면 로봇 손의 유연성이 떨어진다.

연구진은 이 문제를 엘레택 몸체에 단 초소형 카메라 한 대로 해결했다. 특정 물건을 움켜쥘 때 엘레택이 어떤 모양대로 구겨지는지를 찍었다. 찌그러드는 모양을 폭넓게 찍기 위해 촬영각이 180도에 이르는 ‘어안 렌즈’를 카메라에 넣었다.

이런 촬영을 수백번 시행해 인공지능(AI)으로 학습시키자 특정 물건을 잡을 때 어느 정도 힘으로 움켜쥐는 것이 적합한지가 파악됐다. 자료가 쌓이자 나중에는 카메라를 떼어내도 거뜬히 각종 물건을 잡아냈다.

연구진은 “엘레택은 과일과 두부, 옷감, 볼트, 트럼프 카드 등 각각 다른 강도와 크기를 가진 물체를 모두 적절히 잡았다”고 설명했다. 연구진은 성능 실험에 들어간 엘레택이 모래 속에 묻힌 펜을 잡아 올리고, 수세미를 쥐고 설거지도 했다고 밝혔다.

연구진은 “부드럽게 힘을 가할 수 있는 로봇은 집안일을 돕고 노약자를 지원하는 데 쓰기 적절하다”며 “현재 사용되는 단단한 로봇이 하기 어려운 작업을 해낼 것”이라고 밝혔다.