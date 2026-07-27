공정위, 가맹본부 ‘갑질’ 실태조사··· 분쟁 많은 화장품 업종 첫 포함

공정거래위원회가 가맹본부 ‘갑질’ 등에 대한 서면 실태조사에 나섰다. 올해는 최근 분쟁이 많아진 화장품이 조사 대상 업종에 추가됐다.

공정위는 21개 업종의 가맹본부 200곳과 가맹점 사업자 1만2000명을 대상으로 가맹 분야 서면 실태조사를 진행한다고 27일 밝혔다.

올해에는 치킨·제과제빵·커피·패스트푸드·편의점 등 기존 업종에 화장품 업종이 새로 포함됐다. 화장품은 차액 가맹금 규모가 가장 큰 업종인데, 최근 차액 가맹금을 둘러싼 가맹본부와 가맹점주 간 분쟁이 이어지고 있는 점을 고려했다.

차액 가맹금은 가맹점주가 가맹본부로부터 상품이나 원재료를 공급받으면서 적정 도매가격보다 더 지급하는 금액으로, 일종의 유통마진이다. 공정위는 필수 품목 가격 변동에 따른 가맹점주의 부담을 줄이고 비용 예측 가능성을 높이기 위해 차액 가맹금 대신 정액 또는 매출액에 비례해 지급하는 로열티 방식으로 전환하도록 유도하고 있다.

공정위는 이번 조사를 통해 로열티 방식으로의 전환 정책이 현장에서 실질적으로 이행되고 있는지 살펴보고, 추가적인 제도 개선 필요성도 검토하려 한다.

공정위는 2024년 도입한 필수품목 관련 제도 개선 방안이 현장에 제대로 정착했는지도 중점적으로 점검한다. 공정위는 2024년부터 가맹계약서에 필수품목의 종류와 공급가격 산정 방식, 거래조건 변경 시 협의 절차를 의무적으로 기재하도록 했다. 가맹본부가 필수품목의 거래조건을 가맹점주에게 불리하게 변경할 때에는 사전에 협의하도록 하는 의무도 부과했다.

이번 실태조사에서는 가맹본부를 대상으로 가맹금 수취 현황과 계약서 의무 기재 사항, 필수품목 거래조건 변경 시 사전 협의 의무 이행 여부 등을 점검한다. 가맹점 사업자를 대상으로는 필수품목 거래 관행과 가맹금 납부 실태, 필수품목 관련 제도에 대한 인지도 등을 조사할 예정이다.

실태조사 결과는 오는 12월 발표되며, 향후 직권조사 계획 수립과 제도 운영 성과 점검, 정책 방향 설정을 위한 기초자료로 활용될 예정이다.