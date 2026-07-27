남성은 전 연령 줄고, 여성은 30대부터 늘고···10년 새 달라진 ‘고위험음주’ 흐름

최근 10년 새 한 번에 많은 술을 자주 마시는 ‘고위험음주율’이 남성은 전 연령대에서 감소한 반면, 여성은 30대 이상 모든 연령대에서 상승한 것으로 나타났다.

질병관리청은 27일 19세 이상 성인 약 23만명을 대상으로 실시한 ‘2025 지역사회건강조사’ 자료를 바탕으로 이 같은 내용의 음주 지표 심층분석 결과를 발표했다. 고위험음주율은 최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남성은 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여성은 5잔(또는 맥주 3캔) 이상을 주 2회 이상 마신 사람의 비율을 뜻한다. 같은 양의 술을 월 1회 이상 한 번의 술자리에서 마신 사람의 비율은 ‘월간폭음률’, 월 1회 이상 술을 마신 사람의 비율은 ‘월간음주율’이라 한다.

조사 결과, 지난해 전국 대푯값인 시·군·구 중앙값 기준 월간음주율은 57.1%였다. 성인 10명 중 약 6명이 월 1회 이상 술을 마신 셈이다. 월간폭음률은 33.7%, 고위험음주율은 12.0%로 나타났다. 월간음주자의 59.0%가 월간폭음자였고, 월간폭음자의 35.6%는 고위험음주자에 해당했다.

성별에 따른 추이는 뚜렷하게 엇갈렸다. 여성 고위험음주율은 2016년과 비교해 20대만 9.2%에서 7.5%로 유일하게 감소했고, 30대 이상 전 연령대에서 일제히 상승했다. 30대 여성은 6.8%에서 8.1%로, 40대는 5.8%에서 7.6%로 올랐다. 50대 역시 3.8%에서 4.3%로 뛰었으며, 60대와 70대 이상도 각각 1.3%에서 1.6%, 0.3%에서 0.4%로 소폭 늘었다.

반면 남성은 같은 기간 전 연령대에서 고위험음주율이 줄었다. 20대는 17.8%에서 10.4%로 떨어지며 가장 큰 폭(상대 감소율 41.6%)의 감소세를 기록했다. 30대는 25.5%에서 16.3%로, 40대는 31.3%에서 22.3%로 줄었다.

제갈정 이화여대 교수는 “음주는 주로 사람들과의 관계 속에서 이뤄지는 사회적 행동”이라며 “남성의 위험 음주는 감소하고 여성은 증가하는 현상 역시 우리 사회의 문화적 변화와 함께 나타나는 것으로 볼 수 있다”고 설명했다.

다만 절대적인 위험 음주 수준은 여전히 중년 남성이 가장 높았다. 지난해 30~50대 남성의 월간폭음률은 49.4∼51.5%로 절반 안팎이었다. 40~50대 남성의 고위험음주율도 22.3∼23.4%로 5명 중 1명을 웃돌았다.

이러한 고위험음주는 다른 건강 지표나 개인의 사회경제적 여건과도 밀접하게 맞물리는 양상을 보였다. 흡연자의 고위험음주 가능성은 비흡연자의 2.55배에 달했고, 고혈압·당뇨병 등 만성질환 진단 경험자(1.32배)나 우울 증상 유병자(1.24배) 역시 그렇지 않은 사람들에 비해 고위험음주 위험이 컸다. 또 음주 빈도 자체(월간음주율·월간폭음률)는 대졸 이상에서 높았던 반면 고위험음주율은 고졸과 기능·단순노무직에서 가장 높게 나타났다.

지역별 격차도 확인됐다. 지난해 월간음주율과 폭음률이 가장 높은 곳은 울산(각각 60.6%, 39.2%)이었으며, 고위험음주율은 강원(15.7%), 충북(14.4%), 울산(13.3%) 순으로 높았다. 특히 고위험음주율 상위 10개 지역의 만성질환 진단율은 31.6%로, 하위 10개 지역(21.7%)과 비교해 10%포인트 가까이 차이를 보였다.

국내 음주 지표가 장기적으로 일부 개선됐지만 국제적으로는 폭음 수준이 여전히 높은 편이었다. 경제협력개발기구(OECD)의 ‘한눈에 보는 보건의료 2025’에 따르면 2023년 한국의 월간폭음률은 관련 통계가 있는 27개 회원국 중 다섯 번째로 높았다.

임승관 질병관리청장은 “폭음과 고위험음주는 각종 질환과 손상은 물론 알코올 의존으로 이어질 위험을 높이는 만큼 금주할 필요가 있다”며 “지방자치단체 및 관련 기관에서는 성별·연령별 특성을 반영한 지역 맞춤형 음주 예방·관리 정책을 추진해야 한다”고 말했다.