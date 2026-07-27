창간 80주년 경향신문

“1만원 넘는 쌈채소류가 단돈 2천원”···치솟은 물가에 등장한 ‘알뜰 장보기’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 일원동에 사는 주부 김모씨는 여름철 장보기에서 빠지지 않는 채소와 과일을 온라인몰에서 구입하려다가 멈칫했다.

분당에 사는 장모씨는 "대형마트에서 파는 유러피안 채소는 대폭 할인한다고 해도 개당 2500원인데 톡딜에서 사면 똑같은 채소를 40%가량 싸게 살 수 있다"며 "신선도가 좋아 주변 지인들에게 소개했는데 반응이 뜨겁다"고 말했다.

또 다른 주부 박모씨도 "오늘의 추천 딜 등 '톡딜'로 성주 참외 15개를 1만원에 샀는데 달고 맛이 좋아 재구매했다"며 "매달 구입금액에 따라 3%까지 할인받을 수 있어 한 푼을 절약하는데 도움이 된다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“1만원 넘는 쌈채소류가 단돈 2천원”···치솟은 물가에 등장한 ‘알뜰 장보기’

입력 2026.07.27 16:09

수정 2026.07.27 16:36

펼치기/접기
  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
고물가 시대 서울 동대문구 경동시장에서 한 시민이 장을 보고 있다. 문재원 기자

고물가 시대 서울 동대문구 경동시장에서 한 시민이 장을 보고 있다. 문재원 기자

서울 일원동에 사는 주부 김모씨(48)는 여름철 장보기에서 빠지지 않는 채소와 과일을 온라인몰에서 구입하려다가 멈칫했다. 상추·깻잎 등 쌈채소류와 수박·참외 등 가격이 며칠사이 크게 올랐기 때문이었다. 다행히 김씨는 유명 맘카페에서 ‘알짜 정보’를 얻었고 혹시하는 마음에 수서역 인근 야채가게를 찾았다가 깜짝 놀랐다. 김씨는 “1만원어치가 넘는 상추 등 쌈채소류가 2000원에 불과했고 개당 700~800원하는 오이는 400원으로 절반값이었다”면서 “품질이 걱정됐지만 채소류가 아삭하고 싱싱해 앞으로 자주 찾기로 했다”고 말했다.

27일 유통업계에 따르면 고물가·고유가·고금리시대에 한낮 기온이 33도를 웃돌면서 채소류 가격이 크게 오르고 있다. 특히 7말8초(7월말 8월초) 여름 휴가철 즐겨먹는 쌈채소와 과일 등 가격인상에 주부들의 시름이 깊어지고 있다.

실제 이날 유명 온라인 쇼핑몰의 신선 야채 가격을 보면 아삭이 상추와 적상추(각 200g)는 3980원, 깻잎(60g·20장)은 1700원, 오이는 개당 1000원, 부추(300g)는 2500원에 팔리고 있다. 여름 대표 과일인 수박 1통은 농활 20% 할인쿠폰을 더해도 2만500원선이고 참외(1.2㎏)는 9800원, 천도복숭아(1.5㎏)는 9980원 수준이다.

하지만 재래시장이나 동네 야채가게와 직거래 장터의 가격은 사뭇 다르다. 서울 용두동에 사는 최모 주부(57)는 “길 건너 홈플러스 동대문점에서 장을 봤는데 얼마전 문을 닫아 어쩔 수 없이 경동시장에 자주 간다”며 “달고 큼지막한 수박 1통이 1만8000원이고 상추는 물론 콩나물은 1봉지에 1000~1500원, 부추는 1단에 700~800원으로 정말 싸고 좋다”고 말했다.

‘유러피안 채소’를 무료 배송으로 저렴하게 즐기는 알뜰 소비자도 늘고 있다. 카카오톡에서 식품 등을 할인 판매하는 ‘톡딜’이 대표적이다. 유러피안 채소(1㎏)를 6000~7000원대에 직거래 판매하면서 젊은층은 물론 가족 단위 소비자에 호응을 얻고 있다. 분당에 사는 장모씨(66)는 “대형마트에서 파는 유러피안 채소는 대폭 할인한다고 해도 개당 2500원인데 톡딜에서 사면 똑같은 채소를 40%가량 싸게 살 수 있다”며 “신선도가 좋아 주변 지인들에게 소개했는데 반응이 뜨겁다”고 말했다.

또 다른 주부 박모씨(55)도 “오늘의 추천 딜 등 ‘톡딜’로 성주 참외 15개를 1만원에 샀는데 달고 맛이 좋아 재구매했다”며 “매달 구입금액에 따라 3%까지 할인받을 수 있어 한 푼을 절약하는데 도움이 된다”고 말했다.

물가 상승 압력은 갈수록 커지고 있다. 국가데이터처에 따르면 올 6월 소비자물가지수는 전년 동월 대비 3.2% 상승해 2년6개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했다. 특히 중동지역 긴장 고조에 장마와 폭염이 반복되면서 농산물 가격이 급등해 채소·과일 등 신선식품 가격도 오름세를 보이고 있다. 최근 국내 대표 식음료 기업들은 라면과 빵류 등의 가격을 일제히 인상한 바 있다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글