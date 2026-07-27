“이란 전쟁, 미 역사상 가장 정파적 전쟁”···양당 입장 차 최고조 달해

도널드 트럼프 미국 행정부의 대이란 전쟁에 대한 민주당의 반발이 거세지면서 의회에서 관련 법안 처리가 교착 상태에 빠지는 등 양당 간 입장 차가 극에 달하고 있다.

CNN은 26일(현지시간) 이번 전쟁이 “현대 미국 역사상 가장 당파적인 전쟁”이 됐다고 전했다.

이란 전쟁에 대한 민주당과 공화당의 입장 차는 관련 법안 표결 절차에서 극명하게 드러나고 있다. 미 하원은 지난 23일 이란에 대한 미국의 군사 작전 중단을 요구하는 결의안을 찬성 214표, 반대 208표로 통과시켰다. 공화당 의원 4명이 당론을 이탈해 찬성표를 던지며 이 결의안은 가까스로 통과됐다. 하지만 최종적으로 이 결의안은 상원에서 찬성 47대 반대 49로 부결됐다.

미 하원은 지난 22일 내년도 국방 정책의 틀을 정하는 국방수권법안(NDAA)과 이란 전쟁과 트럼프 행정부의 주요 정책 관련 예산을 담은 950억달러(약 140조5000억원) 규모의 별도 예산패키지도 공화당 주도로 가결했다.

다만 상원에서 민주당 의원들의 반대를 이겨내고 이 법안들이 최종적으로 통과할 수 있을 것인지는 불확실한 상황이다. 하킴 제프리스 하원 민주당 대표는 “트럼프 대통령의 무모하고 값비싼 선택에 따른 전쟁으로 이란은 더 강해졌다”며 “미국을 우선하지 않는 공화당 예산안과 중동에서의 작전에서 수백억달러를 추가로 낭비하려는 시도에 강력히 반대한다”고 말했다.

CNN은 “한 정당이 국가 최고사령관의 전시 자금 지원 요청을 전면적으로 거부하려는 것은 이번이 처음”이라고 짚었다.

20여년 전 이라크 전쟁 당시에는 민주당에서도 전쟁에 대한 지지 여론이 상당한 수준이었다. 2002년 조지 W 부시 전 행정부 시절 이라크에 대한 군사 작전을 승인하는 결의안에 하원 민주당 의원 40%가 찬성했으며 상원 민주당 의원의 과반이 이를 지지했다.

민주당이 특히 이번 이란 전쟁에서 반대 입장을 취하게 된 것에는 트럼프 대통령이 개전 초기 전쟁의 당위성에 관해 충분히 설명하지 못한 탓이 크다고 CNN은 분석했다. 부시 행정부는 이라크 전쟁에 대한 의원들의 찬성을 끌어내기 위해 당시 공청회와 의원 브리핑 등의 압박 캠페인을 벌인 바 있다.

반면 트럼프 행정부는 이란에 대한 군사 행동과 관련해 의회의 승인을 받지 않고 통보를 이어가고 있다. 돈 베이컨 하원의원(네브래스카·공화)은 “트럼프 대통령이 이 문제(이란 전쟁)에 대해 양당의 지지를 얻기 위해 충분히 노력하지 않았다고 생각한다. 혼자서 밀어붙이는 방식은 통하지 않는다”며 트럼프 대통령이 민주당을 설득하지 못한 것에 책임이 있다고 지적했다.

또한 민주당이 과거보다 이스라엘에 대해서도 덜 우호적이며 해외 분쟁에 미국이 직접 개입하는 것에 회의적인 입장을 취하게 된 것도 전쟁에 대한 반대 여론을 결집하는 데 영향을 미친 것으로 보인다.

민주당은 오는 11월 중간선거에서 이란 전쟁을 주요한 의제로 내세울 전망이다. 제프리스 원내대표가 이번 전쟁에서 참전 용사들의 이야기를 중간선거에서 핵심 메시지로 내세울 계획이라고 여러 소식통이 CNN에 말했다.

지난 17~18일 요르단과 이라크에서 미군 전사자 4명이 추가로 발생하며 미국 내 여론은 더욱 악화하고 있다. CBS뉴스와 유고브가 지난 22~24일 성인 2193명을 상대로 실시해 이날 발표한 여론조사에 따르면 대이란 군사행동에 반대한다고 답한 응답자는 61%에 달했다. 트럼프 대통령이 지금 당장 이란에 대한 분쟁을 종식시켜야 한다고 답한 응답자는 67%였다.

공화당 내에서도 이란 전쟁에 관한 반대 의견이 전면에 등장하는 등 균열이 커지는 중이다. 상원 공화당 정책위원회 위원장인 셸리 무어 캐피토 상원의원(웨스트버지니아·공화)는 지난 24일 “미국 국민이 점점 지쳐가고 있다”며 “약속했던 짧은 기간 안에 임무를 완료하겠다는 목표는 이미 물거품이 됐고, 우리는 네 명의 군인을 잃었다”고 말했다.