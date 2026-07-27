국민의힘 최고위, ‘멱살 항의’ 권영진에 “최고 수준 징계 공감대”…탈당 않으면 제명할듯

국민의힘 최고위원회의가 27일 국회 상임위원회 간사 배분에 항의하며 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 권영진 의원에게 최고 수준 징계를 내려야 한다고 뜻을 모았다. 권 의원에게 자진 탈당을 권고하고, 수용하지 않으면 제명 수순을 밟을 것으로 전망된다. 국민의힘 중앙윤리위원회는 이날 권 의원을 포함해 진종오·조경태 의원 등에 대한 징계 절차를 개시했다.

국민의힘은 이날 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에서 권 의원에 대한 조치를 논의했다. 박성훈 수석대변인은 회의 후 기자들과 만나 “이견 없이 이번 사안이 엄중하고 강력히 처벌해야 한다는 데 공감대를 이뤘다”며 “자진 탈당을 권유하자는 의견과 (이를) 받아들이지 않을 경우 신속하게 윤리위원회를 소집해 제명을 포함해 가능한 최고 수준의 징계 조치가 필요하다는 의견이 주를 이뤘다”고 말했다.

원외당협위원장 40여명은 이날 서울 여의도 중앙당사에 권 의원 징계 요청서를 제출하며 윤리위 즉각 조사와 최고 수준 징계를 요구했다. 당 핵심 관계자는 이날 통화에서 “송언석 의원도 (2021년 4월) 당 사무처 직원을 폭행했다가 스스로 탈당했다”며 “이번 사안은 더 심각하다”고 말했다.

피해자인 정 원내대표는 이날 공개 최고위원회의 때는 참석했지만 비공개회의 때는 자리를 떠났다. 정 원내대표는 이날 회의 참석 전 기자들에게 “지난주 일은 제 개인의 문제가 아니라 보수대표 정당인 국민의힘 전체의 문제다. 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 원내대표 역할을 다하겠다”며 “지난 사감을 모두 잊고 국민의 삶과 대한민국의 정상화를 위해서 원내대표 책무를 다해나가겠다”고 말했다. 원내 관계자는 이날 통화에서 “용서한다는 의미가 절대 아니다”라며 “정 원내대표는 ‘이제 나는 원내대표 역할에 충실하겠다’는 뜻을 밝히고 권 의원 처분에선 빠지겠다는 의미”라고 말했다.

권 의원은 이날 최고위 후 정 원내대표를 찾아가 사과했다. 권 의원은 약 10분간 면담 후 기자들에게 “제 언행은 이유를 불문하고 제 부족함이고 잘못된 것”이라며 “정 원내대표께서 사과를 흔쾌히 받아주셨다”고 말했다. 권 의원은 자진 탈당을 고려하느냐는 질문에 “이 정도로 하겠다”고 답했다.

권 의원은 지난 23일 행정안전위원회 야당 간사로 배정되자 정 원내대표를 찾아가 정보위원회 간사로 바꿔 달라고 항의했다. 이 과정에서 정 원내대표 멱살을 잡고 욕설 등을 한 것으로 전해졌다.

비당권파에선 권 의원 제명은 과하다는 분위기도 감지된다. 이날 최고위에 불참한 우재준 최고위원은 페이스북에 “권 의원의 행동은 잘못됐다”면서도 “이번 사안은 상임위원회 배분 과정에서 원내대표와의 갈등 속에 발생한 일인 만큼, 원내에서 적절한 해법을 찾는 것이 우선이라고 본다”고 적었다. 한 비당권파 의원은 이날 통화에서 “(권 의원이 속한 의원 모임인) ‘대안과 미래’가 마음에 들지 않았던 당권파가 계속 좌표를 찍고 공격하고 있다”고 말했다. 한 비당권파 인사는 이날 통화에서 “사과하고 망신 주었으면 덮는 게 관례 아니냐”며 “계파 갈등이 반영돼 있다”고 말했다.

당 윤리위는 이날 회의를 거쳐 권영진·조경태·진종오 의원에 대한 징계 절차를 시작했다. 조 의원은 국민의힘 몫 국회부의장 당내 경선 경쟁자였던 박덕흠 의원(현 부의장)의 낙선을 유도하는 전화를 더불어민주당 의원들에게 돌린 것이 문제가 됐다. 친한동훈계인 진 의원은 지난 6·3 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 의원을 지원한 것이 징계 착수 사유가 됐다.