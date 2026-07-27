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본문 요약

네이버가 엔비디아와 브룩필드로부터 총 100억달러 규모의 투자와 인프라 조달을 확보했다.

엔비디아와는 인공지능 팩토리 공동 구축 및 전략적 투자 계약을 체결하고, 브룩필드와는 대규모 컴퓨팅 인프라 조달을 추진해 아시아를 넘어 유럽·중동까지 AI 팩토리 사업을 확대한다는 구상이다.

네이버는 엔비디아와 글로벌 AI 팩토리 공동 구축 사업을 추진하며 엔비디아를 대상으로 10억달러의 유상증자를 실시한다고 27일 공시했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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네이버, 100억달러 AI 인프라 확보···엔비디아 손잡고 사업 본격화

입력 2026.07.27 16:31

  • 김세훈 기자

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구글 선호 매체로 추가
이해진 네이버 이사회 의장(오른쪾)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 지난 24일(현지시간) 이재명 대통령이 임석한 가운데 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 AI 서밋에서 글로벌 AI 팩토리 구축을 위해 지분 투자 유치에 관한 전략적 투자협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이해진 네이버 이사회 의장(오른쪾)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 지난 24일(현지시간) 이재명 대통령이 임석한 가운데 미국 샌프란시스코 더 미드웨이에서 열린 AI 서밋에서 글로벌 AI 팩토리 구축을 위해 지분 투자 유치에 관한 전략적 투자협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

네이버가 엔비디아와 브룩필드로부터 총 100억달러(약 14조7000억원) 규모의 투자와 인프라 조달을 확보했다. 엔비디아와는 인공지능(AI) 팩토리 공동 구축 및 전략적 투자 계약을 체결하고, 브룩필드와는 대규모 컴퓨팅 인프라 조달을 추진해 아시아를 넘어 유럽·중동까지 AI 팩토리 사업을 확대한다는 구상이다.

네이버는 엔비디아와 글로벌 AI 팩토리 공동 구축 사업을 추진하며 엔비디아를 대상으로 10억달러(1조4700억)의 유상증자를 실시한다고 27일 공시했다.

글로벌 AI 인프라 수요 급증에 대응해 엔비디아와의 전략적 파트너십을 체결하고 대규모 글로벌 AI 팩토리를 공동으로 구축해 글로벌 AI 컴퓨트 시장에서의 사업 기회를 선점하기 위한 행보로 풀이된다. AI 팩토리 사업에서 네이버는 데이터센터 부지 확보, 구축, 운영을 주도하며 엔비디아는 그래픽처리장치(GPU) 공급 주체로 참여한다.

네이버는 2027년 상반기까지 55㎿(메가와트), 2027년 말까지 100㎿, 2028년까지 200㎿(를 구축한다는 단계별 인프라 구축 계획을 세웠다. 네이버는 구체적으로 2027년부터 AI 팩토리 사업으로 매출을 창출한다는 목표를 제시했다.

첫 거점은 네이버의 하이퍼스케일러 데이터센터 ‘각 세종’으로 하되 이후 아시아태평양 지역을 넘어 유럽, 중동 등 글로벌 전역으로 확장한다는 계획이다.

네이버는 또 엔비디아를 대상으로 주당 20만4500원에 신주 724만1564주(보통주)를 발행하는 10억달러 규모의 제3자배정 유상증자를 실시할 예정이다. 네이버가 제3자 배정 유상증자에 나서는 것은 22년 만으로 2008년 코스피 이전 상장 이후 처음이다.

AI 팩토리 구축에 필요한 90억달러(약 13조1625억원) 규모 컴퓨팅 인프라는 글로벌 대체투자사 브룩필드가 조성하는 방안이 제안됐다. 브룩필드는 데이터센터와 신재생에너지 등 AI 인프라 분야의 프론티어 투자기업이다.

네이버는 이번 사업으로 “글로벌 AI 인프라 수요 대응으로 AI 팩토리 운영 기반 신규 수익원을 확보했다”라며 “엔비디아와의 협력으로 최신 컴퓨팅 인프라 확보와 향후 사업협력 확대 기회를 발굴했다”고 설명했다.

영문번역(English Translation)
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