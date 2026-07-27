중국, 이중용도 제재 대상 된 폴란드 대학…군용 기술·협력연구 좌초 겨냥하나

중 상무부 발표, EU제재 대상 14곳 중 포함 EU 국방 프로젝트 참여…중 대학과도 협업

중국이 이중용도 물품 생산을 이유로 EU 회원국 소속 기관 14곳에 대한 제재에 나선 가운데 폴란드 명문대인 브로츠와프 과학기술대학(PWr)이 포함돼 눈길을 끈다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 27일 “중국 정부는 PWr을 제재 대상으로 지정한 이유를 명확히 밝히지 않았지만 이 대학의 국방 연구 활동과 중국과의 제도적 관계가 분명한 단서를 제공한다”고 전했다. 그러면서 이 대학은 전장 인공지능(AI) 등 군사기술 연구를 활발히 하고 있으며 중국 대학들과 반도체 공동연구도 활발히 진행하고 있다고 전했다.

중국 상무부는 지난 23일 이탈리아 전기 모터 제조업체인 라페르트, 프랑스 드론 제조업체인 카보크 UAS, 독일 방위산업체인 라인메탈, 네덜란드 조선업체인 IHC 메르베데 등과 함께 PWr을 이중용도 품목 이용을 명목으로 제재했다. EU가 전날 러시아의 우크라이나 침공을 지원한 혐의로 중국 본토와 홍콩의 기업 14곳을 최신 제재 대상에 추가한 것에 대한 보복 조치다.

SCMP의 보도에 따르면 PWr은 지난 4월 총 1100만유로(약184억원)의 규모의 유럽 국방 기금 프로젝트에 참여했다. 이 가운데 ‘유 해리어(U-Harrier)’라고 불리는 프로젝트는 약 300kg의 탑재물 운반과 작전 능력을 갖춘 대형 군형 드론을 개발한다는 내용이다.개발 과정에서 방탄 성능, 전자기 간섭 저항성 등에 관한 실시간 모니터링이 이뤄진다.

PWr이 참여하는 또 다른 프로젝트인 ‘다이얼로그 AI ’는 유럽 방산업체인 에어버스 방산우주사업부가 주도하며, 실제 군사 환경에서 생성형 AI와 대형언어모델(LLM) 활용을 시험한다. PWr은 고출력 마이크로파 펄스로부터 군사 전자 시스템을 보호하기 위한 프로젝트와 레이더, 통신 및 항법 장비를 교란할 수 있는 펄스형 전자기 장치 개발 등의 연구를 수행한 적 있다.

연구는 폴란드 국립연구개발센터의 지원을 받았으며 대부분 2020~2023년 사이에 완료됐다.

PWr는 지난해 12월부터 중국 상하이교통대와 새로운 나노전자장치를 개발하는 것을 목표로 하는 공동연구를 수행하고 있다. 그래핀, 질화붕소 등 두께가 매우 얇은 2차원 물질과 실리콘, 게르마늄, 질화갈륨 간의 반도체 접속에 관한 연구다. 폴란드 국립과학센터와 중국 국가자연과학기금이 약 200만 즈워티(약7억원)을 공동으로 지원한다.

반도체 연구에는 군사적 성격이 없지만 중국 정부 조치에 따라 PWr과 중국 대학과의 협력이 중단될 수 있다. 중국 기관들이 규정을 준수하기 위해 게르마늄 등 원재료 수출과 반도체 이전 등을 중단하면 연구 자체가 난항에 빠진다. 중국 측은 이번 제재를 통해 연구기관을 표적으로 삼아 향후 주요 국방 프로젝트와 관련해 타격을 줄 수 있는지 시험해 볼 수 있다.

중국 국방부 직계 대학에 단행하는 제재와 불이익 조치를 되돌려 준 것으로도 볼 수 있다. 대표적인 국방 연계 대학인 하얼빈이공대는 미국 상무부 제재 대상이다. EU의 포괄적 제재 대상에는 포함돼 있지 않지만 러시아·우크라이나 전쟁 이후 EU는 중국 국방 연계 대학들과의 공동연구와 자금지원을 제한하고 있다. 스위스의 취리히연방공과대학은 2024년 하얼빈이공대를 포함한 중국 내 17개 연구·교육 기관을 잠재적 안보 위험 대상으로 지정해 석·박사 교류 등에도 엄정한 심사를 도입했다.