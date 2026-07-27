미사일 재고 부족 논란 “탄약 충분하다”는 트럼프···미군 수뇌부서 “추가 공습 의미 없어” 회의론도

도널드 트럼프 미국 대통령이 요격미사일 재고가 부족하다는 지적을 부인하고 나선 가운데, 정작 백악관은 언론에 미사일 재고 통계 보도를 자제해달라고 요청한 것으로 전해졌다. 미군 수뇌부에선 반복된 공습의 효과가 제한적이라 전면전으로 확대하지 않는 이상 추가 공습은 의미가 없다는 회의론도 나오고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 26일(현지시간) 미군의 요격 미사일 재고가 부족하다는 지적에 대해 트럼프 대통령이 “우리는 세계 어느 나라보다 훨씬 많은 탄약을 갖고 있고 필요한 것보다 훨씬 많다”고 밝혔다고 보도했다.

하지만 WSJ는 패트리엇·사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 등 요격미사일 소모량에 관한 정부 통계가 보도될 경우 국가안보에 위협이 된다며 백악관이 언론에 관련 통계 보도 자제를 요청했다고 지적했다.

지난 25일 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 약 2주 동안 이어진 이란에 대한 공습을 중단한 것은 미군의 가용 요격 미사일 재고가 부족할 수 있다는 댄 케인 미 합참의장의 권고 때문이라고 보도한 바 있다.

이 보도에 따르면 케인 합참의장은 비공개로 요격미사일 부족이 역내 미군과 동맹의 보호 능력을 저해할 수 있다고 경고했다. 케인 의장은 현재의 재고 수준이 이란에 대한 주요 전투작전 재개를 불가능하게 하지는 않지만 위험을 가중시킨다고 판단한 것으로 전해졌다.

미사일 재고 부족에 대한 우려는 구체적인 수치로도 확인됐다. 미 전략국제문제연구소(CSIS)의 마크 캔션 선임 고문과 크리스 팍 연구원은 WSJ와 한 인터뷰에서 개전 이후 패트리엇 요격미사일 최소 1500발이 소진돼 잔여 재고가 1000발 미만이라는 추산치를 내놨다. 두 사람은 앞서 4월 보고서에서도 “고갈된 군수품 비축량이 단기 위험을 초래했다”며 “중국 같은 강대국과의 전쟁은 이번 전쟁보다 훨씬 빠른 속도로 탄약을 소비할 것”이라고 경고한 바 있다.

미사일 재고 부족 외에도 이란에 대한 공습 회의론이 제기된 것이 미군의 공격이 중단된 원인이라는 평가도 나온다. 대이란전 수행을 책임지는 브래드 쿠퍼 미 중부사령부(CENTCOM) 사령관은 호르무즈 해협 일대로 제한된 공습의 효과가 이미 한계에 이르렀다고 판단해 공습 중단을 국방부와 백악관, 합동참모본부에 권고한 것으로 알려졌다.

쿠퍼 사령관은 다음 단계로 ‘에픽 퓨리’(장대한 분노) 작전 시작 당시 공습 목표로 지정했으나 아직 타격하지 않은 나머지 20%의 목표물을 없애는 전면 확전이 가능하지만, 이런 결정이 없는 한 지금과 같은 제한적 공습을 지속할 의미가 없다는 뜻도 전달했다고 액시오스는 전했다.

군 지휘부뿐 아니라 미 정보당국에서도 비슷한 판단이 나왔다. CNN은 CIA와 국방정보국(DIA)이 최근 “미국이 최근 수행한 방식의 폭격이 이란의 협상 입장을 바꿀 가능성은 낮다”고 평가했다고 복수의 미 당국자를 인용해 보도했다.

계속된 공습에도 원하는 결과를 얻지 못하자 트럼프 대통령이 딜레마에 빠졌다는 분석도 나왔다. 26일 NYT는 지난 2월28일 이란에 대한 공습을 시작한 이후 5개월이 지나도록 핵프로그램 종식과 정권교체라는 애초 목표가 사실상 미달성 상태라며, 트럼프 대통령이 군사적 확전, 경제적 압박 지속, 승리 선언 후 종전이라는 세 가지 선택지 사이에서 뚜렷한 출구를 찾지 못하고 흔들리고 있다고 분석했다.

NYT는 ‘권력을 휘두를 때 자신의 도덕관으로만 제한될 수 있다’던 트럼프 대통령이 계속해서 좌절을 겪게 되자 돌발 행보를 이어가고 있다고 평가했다. 트럼프 대통령은 지난 23일 사우디아라비아와 미국이 18개월에 걸쳐 협상한 원자력 개발 관련 협정을 서명 하루도 안 돼 ‘아브라함 협정(이스라엘과의 관계 정상화)에 가입하지 않는 한 무효’라고 선언했다. 이튿날에는 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 캐나다와의 국경을 잇는 ‘고디 하우 국제대교’ 프로젝트 협정이 무효라고 밝힌 뒤, 캐나다산 제품에 50% 관세를 부과했다.

이란과 오만은 호르무즈 해협의 안전 통항을 보장하는 새 협정을 계속 협상 중이나, 이 협정이 트럼프 대통령이 받아들일 만한 수준일지는 불투명하다는 관측도 나온다. 협상이 결렬되면 전쟁이 재확전될 가능성도 배제할 수 없다고 액시오스는 지적했다.