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경남 온열질환 추정 사망 3명으로 늘어···9곳 폭염중대경보

입력 2026.07.27 17:05

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온열질환자 응급처지. 경향신문 자료사진

온열질환자 응급처지. 경향신문 자료사진

경남에서 온열질환 추정 사망자가 추가로 발생해 도내 누적 사망자가 3명으로 늘었다.

27일 경남도와 경남소방본부에 따르면 전날 오전 7시쯤 하동군 청암면 한 주택에서 80대 여성 A씨가 의식을 잃었다는 신고가 접수됐다.

A씨는 병원으로 옮겨져 치료받다가 이날 오전 2시쯤 숨졌다. 경남도는 A씨가 온열질환으로 숨진 것으로 추정했다.

앞서 지난 22일 고성군에서 밭일하던 90대 여성이 쓰러진 뒤 숨졌고, 지난 25일에는 사천시 한 논에서 90대 남성이 쓰러져 숨졌다.

이에 올해 경남에서 온열질환으로 숨진 것으로 추정되는 사람은 모두 3명으로 집계됐다.

이날 현재 김해·밀양·양산·의령·진주·창녕·창원·함안·합천 중부 등 9개 지역에 폭염중대경보가 발효 중이다.

폭염중대경보는 2008년 폭염특보 제도가 도입된 이후 18년 만에 신설된 최상위 경고 단계다.

최고체감온도가 38도 또는 최고기온이 39도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준일 때 내려진다.

지난 26일 기준 도내 온열질환자는 6명이 추가돼 올해 5월 15일부터 집계된 누적 환자가 122명으로 늘었다.

이날 오전 9시 기준 폭염으로 폐사한 도내 가축은 돼지 3291마리와 닭 8830마리 등 총 1만2121마리로 집계됐다.

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