“N서울타워서 남산 야경 바라보며 무제한 맥주 즐겨볼까”

N서울타워에서 도심 전망을 즐기며 맥주를 즐길 수 있는 ‘2026 남산 뷰맥 페스티벌’이 다음달 15~16일과 22~23일 총 4일간 펼쳐진다.

‘남산 뷰맥 페스티벌’은 서울의 대표 랜드마크인 N서울타워에서 시원한 도심 전망과 함께 맥주, 미식, 음악 등 다양한 체험 콘텐츠를 즐길 수 있는 여름 축제다.

CJ푸드빌은 27일부터 사전 티켓 판매에 들어가는 이번 행사에서 하이네켄, 파울라너, 카브루 등 글로벌 브랜드와 국내 크래프트 브루어리의 생맥주 20여 종을 무제한 제공하는 ‘뷰맥 탭존’을 운영한다. 현장에서는 치맥·햄맥·떡맥 등 다양한 푸드 페어링 부스와 함께 DJ 라이브 공연 ‘썸머 스테이지’, 참여형 게임, 포토존 등도 선보인다.

참가 티켓에는 생맥주 무제한 이용권과 N서울타워 전망대 이용권, 컬러체인지 맥주컵, F&B 쿠폰, CJ제일제당의 K증류주 ‘자리(jari)’ 칵테일 시음권 등이 포함된다. 비비고 김 나쵸, 다시다 팝콘 등 신제품과 스페셜 파트너사의 증정품도 선물한다.

프리미엄 좌석 상품도 있다. 야외에서 공연과 전망을 한 눈에 담을 수 있는 ‘뷰맥 테라스’, 실내에서 프라이빗하게 즐기는 ‘비어 라운지’ 등 2·4인 전용 좌석에서 F&B 브랜드의 페어링 메뉴를 즐길 수 있다.

사전 티켓은 오는 8월 9일까지 데일리샷, 카카오 예약하기, 쿠팡 등에서 순차적으로 판매하며 최대 34% 할인 혜택을 준다. 프리미엄 좌석 상품은 오는 30일부터 N서울타워 스마트스토어 등에서 선착순 판매한다.

CJ푸드빌 관계자는 ”남산 뷰맥 페스티벌은 대한민국의 가장 아름다운 뷰를 배경으로 서울 최고 높이에서 시원한 생맥주와 음악, 야경을 함께 즐길 수 있는 축제“라면서 ”답답한 도심을 벗어나 낭만 가득한 여름밤의 추억을 남기시기 바란다“고 말했다.