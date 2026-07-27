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‘용의자 X의 헌신’·‘나미야 잡화점의 기적’ 일본 추리소설 대가 히가시노 게이고 별세···향년 68세

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본문 요약

<나미야 잡화점의 기적>· <용의자 X의 헌신> 등 국내에서도 큰 인기를 끈 일본의 대표적 추리소설 작가 히가시노 게이고가 대장암으로 사망했다고 아사히신문이 27일 보도했다.

1985년 여고를 배경으로 한 밀실 살인 미스터리 소설 <방과 후>로 일본탐정작가클럽이 신인 작가에게 수여하는 '에도가와 란포상'을 받으며 데뷔했다.

1999년에는 장편소설 <비밀>로 일본추리작가협회상을 받았다.

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‘용의자 X의 헌신’·‘나미야 잡화점의 기적’ 일본 추리소설 대가 히가시노 게이고 별세···향년 68세

입력 2026.07.27 17:14

수정 2026.07.27 17:47

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  • 전현진 기자

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히가시노 게이고. 연합뉴스

히가시노 게이고. 연합뉴스

<나미야 잡화점의 기적>·<용의자 X의 헌신> 등 국내에서도 큰 인기를 끈 일본의 대표적 추리소설 작가 히가시노 게이고가 대장암으로 사망했다고 아사히신문이 27일(현지시간) 보도했다. 향년 68세.

아사히신문에 따르면 히가시노는 지난 23일 세상을 떠났다. 장례는 가족장으로 치러졌다.

히가시노 게이고는 1958년 오사카에서 태어났다. 오사카부립대 전기공학과를 졸업하고 엔지니어로 근무하면서 작가 활동을 병행했다. 1985년 여고를 배경으로 한 밀실 살인 미스터리 소설 <방과 후>로 일본탐정작가클럽(현 일본추리작가협회)이 신인 작가에게 수여하는 ‘에도가와 란포상’을 받으며 데뷔했다. 1999년에는 장편소설 <비밀>로 일본추리작가협회상을 받았다.

2005년 발표한 <용의자 X의 헌신>은 수학에 재능을 가진 고교 교사가 꾸미는 완전범죄에 옛 친구인 물리학자가 맞서는 미스터리로, 일본 최고 권위의 대중문학상인 나오키상과 본격 미스터리 대상을 동시에 수상했다.

미스터리·추리 소설을 중심으로 100편이 넘는 작품을 발표한 히가시노 게이고는 한국에서도 큰 인기를 끌었다. 교보문고가 2009년 1월18일부터 2019년 1월17일까지 소설 누적 판매량을 집계한 결과 약 127만부를 판매해 소설가 중 국내 판매량 1위에 오른 바 있다. 당시 조사 기준 <나미야 잡화점의 기적>은 36만부가 팔렸다.

대표작인 <용의자 X의 헌신>은 2012년 한국에서 리메이크돼 영화로 만들어졌다. 그가 대장암으로 세상을 떠난 지난 23일 국내에는 <투명한 나선>이 출간됐다. <영원한 기억>은 일본에서 다음 달 5일 출간될 예정이다.

영문번역(English Translation)
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