100만개 팔린 ‘충주 찰옥수수’···세계시장 노린다

충북 충주 찰옥수수가 맥도날드·정부의 도움을 받아 세계 무대 진출을 추진한다.

충주시는 27일 정부서울청사에서 행정안전부, 한국맥도날드와 ‘지역-한국맥도날드 상생협약’을 맺었다. 이날 협약식에는 행안부 장관을 비롯해 이동석 충주시장, 김기원 한국맥도날드 대표이사 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 각 기관은 1년 동안 지역 특산물 활용 제품 개발 및 판매, 지자체 상징물 활용 협업 등에 협력하기로 했다. 특히 특산물을 활용한 제품의 해외시장 진출 지원 내용도 포함됐다.

충주 찰옥수수는 한국맥도날드와 협업을 통해 햄버거 제품으로 출시해 큰 호응을 얻고 있다. 앞서 한국맥도날드는 지난 9일 ‘한국의 맛(Taste of Korea)’ 프로젝트의 일환으로 충주산 미백 찰옥수수를 활용한 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거’ 등을 전국 400여 개 매장에 선보였다. 이 제품은 출시 보름여 만에 누적 판매량 100만 개를 돌파했다. 신메뉴 출시를 위해 소비된 충주 찰옥수수 물량만 약 25t에 달한다.

여기에 맥도날드는 100만 개 판매 돌파를 기념해 지난 23일 충주시 마스코트인 ‘충주씨’를 활용한 한정판 키링 굿즈 패키지도 선보였다.

충주시는 전국 맥도날드 매장 식판 받침 종이에 고향사랑기부제 안내 QR코드를 인쇄했다. 고객이 QR코드를 통해 10만 원 이상 기부하면 세액공제 혜택과 함께 충주 특산품, 버거 세트 쿠폰이 답례품으로 제공된다.

충주시는 이번 정부 주도의 상생협약을 발판 삼아 충주 찰옥수수 브랜드 가치를 높이고, 향후 전 세계 맥도날드 네트워크를 통해 K-로컬 푸드의 해외 진출을 추진한다는 계획이다.

이동석 충주시장은 “전국 맥도날드 매장에서 충주 찰옥수수의 우수한 맛을 선보이게 돼 기쁘다”며 “이번 상생협약을 시작으로 민간기업과의 다양한 협업을 통해 농가 실질 소득을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.