창간 80주년 경향신문

100만개 팔린 ‘충주 찰옥수수’···세계시장 노린다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

충북 충주 찰옥수수가 맥도날드·정부의 도움을 받아 세계 무대 진출을 추진한다.

충주시는 이번 정부 주도의 상생협약을 발판 삼아 충주 찰옥수수 브랜드 가치를 높이고, 향후 전 세계 맥도날드 네트워크를 통해 K-로컬 푸드의 해외 진출을 추진한다는 계획이다.

이동석 충주시장은 "전국 맥도날드 매장에서 충주 찰옥수수의 우수한 맛을 선보이게 돼 기쁘다"며 "이번 상생협약을 시작으로 민간기업과의 다양한 협업을 통해 농가 실질 소득을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

100만개 팔린 ‘충주 찰옥수수’···세계시장 노린다

입력 2026.07.27 18:00

수정 2026.07.27 18:18

펼치기/접기
  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거. 한국맥도날드 제공

충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거. 한국맥도날드 제공

충북 충주 찰옥수수가 맥도날드·정부의 도움을 받아 세계 무대 진출을 추진한다.

충주시는 27일 정부서울청사에서 행정안전부, 한국맥도날드와 ‘지역-한국맥도날드 상생협약’을 맺었다. 이날 협약식에는 행안부 장관을 비롯해 이동석 충주시장, 김기원 한국맥도날드 대표이사 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 각 기관은 1년 동안 지역 특산물 활용 제품 개발 및 판매, 지자체 상징물 활용 협업 등에 협력하기로 했다. 특히 특산물을 활용한 제품의 해외시장 진출 지원 내용도 포함됐다.

충주 찰옥수수는 한국맥도날드와 협업을 통해 햄버거 제품으로 출시해 큰 호응을 얻고 있다. 앞서 한국맥도날드는 지난 9일 ‘한국의 맛(Taste of Korea)’ 프로젝트의 일환으로 충주산 미백 찰옥수수를 활용한 ‘충주 찰옥수수 치즈 크로켓 버거’ 등을 전국 400여 개 매장에 선보였다. 이 제품은 출시 보름여 만에 누적 판매량 100만 개를 돌파했다. 신메뉴 출시를 위해 소비된 충주 찰옥수수 물량만 약 25t에 달한다.

여기에 맥도날드는 100만 개 판매 돌파를 기념해 지난 23일 충주시 마스코트인 ‘충주씨’를 활용한 한정판 키링 굿즈 패키지도 선보였다.

충주시는 전국 맥도날드 매장 식판 받침 종이에 고향사랑기부제 안내 QR코드를 인쇄했다. 고객이 QR코드를 통해 10만 원 이상 기부하면 세액공제 혜택과 함께 충주 특산품, 버거 세트 쿠폰이 답례품으로 제공된다.

충주시는 이번 정부 주도의 상생협약을 발판 삼아 충주 찰옥수수 브랜드 가치를 높이고, 향후 전 세계 맥도날드 네트워크를 통해 K-로컬 푸드의 해외 진출을 추진한다는 계획이다.

이동석 충주시장은 “전국 맥도날드 매장에서 충주 찰옥수수의 우수한 맛을 선보이게 돼 기쁘다”며 “이번 상생협약을 시작으로 민간기업과의 다양한 협업을 통해 농가 실질 소득을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글