이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질에 도착해 국빈방문 일정에 들어갔다. 이어 29일 칠레, 30일 아르헨티나를 공식 방문하는 등 7일간 남미 3개국을 방문한다. 이번 남미 순방은 ‘글로벌 사우스 외교’를 본격화하는 무대다.

이 대통령은 27일 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령과 한·브라질 정상회담을 가졌다. 소년공 출신인 두 정상은 이미 네 차례 만남을 통해 친밀감을 쌓아왔다. 지난 2월 룰라 대통령이 방한한 서울 정상회담에선 양국을 전략적 동반자 관계로 격상하기로 한 바 있다. 한국 대통령의 아르헨티나 방문은 2004년 노무현 전 대통령에 이어 22년 만이다.

이 대통령은 브라질·아르헨티나 정상회담에선 메르코수르(남미공동시장)와의 무역협정 협상 재개를, 칠레와는 자유무역협정(FTA) 현대화를 주요하게 논의할 예정이다. 브라질·아르헨티나·파라과이·우루과이 4개국 경제공동체인 메르코수르는 남미 인구의 70%(2억9000만명), 국내총생산의 76%(2조7000억달러)를 차지하는 거대 시장이다.

이 대통령 남미 순방의 또 다른 키워드는 자원이다. 브라질은 세계 2위 희토류 매장국, 칠레는 세계 최대 구리·리튬 생산국이다. 아르헨티나는 셰일가스 매장량 세계 2위이자 리튬 부국이다. 남미의 농업·에너지·핵심광물, 한국의 첨단제조업·디지털 기술·배터리 분야에서 협력을 강화하면 상호 시너지 효과가 기대된다.

아시아·아프리카·중남미 신흥국·개발도상국을 아우르는 글로벌 사우스는 성장률이 높고 자원이 풍부하다. 미·중 전략 경쟁이 심화하고 보호주의 무역이 득세하는 상황에서 한국이 글로벌 사우스로 시장을 다변화하는 것은 중차대한 과제다. 글로벌 공급망이 재편되고 자원이 무기화하는 경제안보 시대에 한국의 경쟁력 확보 차원에서도 의미가 크다. 이 대통령이 남미 정상들과 합의한 협력 사업이 글로벌 사우스와의 협력을 본격화하는 디딤돌이 되길 기대한다.

한국은 중견국이자 글로벌 핵심 국가로서의 위상을 높여가고 있다. 한국 외교도 미국과의 동맹을 유지하면서도 더 넓은 세계와 교류의 지평을 넓혀나가야 한다. 대외의존도가 높은 한국은 경제와 안보 관점에서 최대한 많은 선택지를 확보하는 것이 유리하다. 글로벌 사우스와의 협력은 경제안보는 물론, 외교적 자율성을 키우는 중요한 기회다.