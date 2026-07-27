이달 말 세법 개정안 발표를 앞두고 정부가 ‘초고가 주택’에 실거주하지 않는 1주택자에게 다주택자 수준의 종합부동산세를 부과하는 방안을 검토하고 있다. 비싼 주택일수록 공제를 더 받는 양도소득세 장기보유특별공제(장특공제)에 대해 공제액을 제한하는 방안도 추진한다. 집값 상승을 부추겨온 ‘똘똘한 한 채’를 겨냥해 세 부담을 깅화하려는 방향은 바람직하다. 다만 부동산 과세 강화가 매물 잠김으로 이어지는 부작용을 방지할 정교한 대책도 함께 내놔야 한다.

경향신문의 27일자 보도에 따르면 정부는 초고가 주택의 기준을 ‘공시가격 30억원 초과’로 하고, 1주택자라도 초고가 주택이면서 실제 거주하지 않는 경우 ‘3주택 이상 다주택자’에 맞먹는 높은 종부세율을 적용하는 안을 검토하고 있다. 초고가 주택에 대한 장특공제 혜택도 축소하는 방향으로 가닥이 잡혔다. 임광현 국세청장은 “강남구 주택 한 채를 양도하고 장특공제로 200억원이 넘는 금액을 공제받은 경우도 있다. 가히 역진성의 끝판왕”이라면서 “제도가 똘똘한 한 채를 권하고 있는 것”이라며 개편 필요성을 강조했다.

역대 정부는 다주택 보유를 집값 상승 원인으로 보고 1주택자에 대한 세제 혜택을 늘리는 정책을 취해왔으나, ‘똘똘한 한 채’ 선호라는 풍선효과를 초래했다. 이 현상이 수도권 집값 상승의 핵심 원인이라는 지적이 나오면서 초고가 1주택에 집중된 세제 혜택을 축소하는 방안을 추진하고 있는 것이다. 다만 종부세 등 보유세 중과 여부를 가르는 초고가 주택 기준을 공시가격 30억원으로 정하면 대상 주택이 전체의 0.3%에 불과해 조세 형평성을 강화하겠다는 취지가 퇴색될 우려도 있다. 초고가 주택 기준을 특정 금액이 아닌 주택 가격 ‘상위 몇%’로 정하는 방식도 검토할 필요가 있다.

부동산 과세 정상화 과정에서 발생할 수 있는 매물 잠김 등 부작용에도 대비해야 한다. 김용범 청와대 정책실장은 이날 “다주택자의 경우 보유세가 강화됐을 때 매물을 내놓을 수 있도록 퇴로를 열어주는 것, 은퇴 후 지방으로 이주하는 분들의 세 부담을 덜어주는 것 등을 고민하고 있다”고 했다. 보유세를 높이는 대신 장특공제 외의 거래세를 합리적으로 조정하는 정책조합이 바람직해 보인다. 5차례의 부동산 토론회 끝에 나오게 될 세법 개정안인 만큼 실거주자들이 납득할 수 있는 정교한 설계도를 내놓기를 기대한다.