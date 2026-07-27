금감원 특사경, ‘엘앤에프 정정 공시’ 관련 한국거래소 압수수색

금융감독원 자본시장특별사법경찰이 27일 이차전지 소재 전문기업 엘앤에프의 테슬라 공급계약 정정 공시 의혹 관련 자료를 확보하기 위해 한국거래소를 압수수색했다.

금융투자업계에 따르면 금감원 특사경은 이날 오전 서울 여의도 한국거래소에서 엘앤에프가 제출한 공시 자료와 공시 심사 관련 문서 등을 확보했다.

한국거래소 소속 임직원이 수사 대상은 아니며 엘앤에프 의혹 관련 사실관계 확인을 위해 거래소가 보관 중인 자료를 확보하는 참고인 조사 성격인 것으로 전해졌다.

특사경 수사는 엘앤에프의 대규모 공급계약 정정 공시와 관련 있는 것으로 알려졌다.

전자공시시스템에 따르면 엘앤에프는 지난 2023년 2월 미국 전기차 업체 테슬라와 3조8347억원 규모 하이니켈 양극재 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약 기간은 2024년 1월1일부터 2025년 12월31일까지였다.

엘앤에프는 그러나 계약 기간 만료 이틀 전인 지난해 12월29일 공급 물량 변경으로 계약 금액이 973만316원으로 감액됐다고 공시 내용을 정정했다. 이 여파로 다음 날인 30일 엘앤에프 주가는 9.85% 급락했다.

특사경은 정정 공시에 앞서 엘앤에프가 지난해 12월2일 자사주 100만주를 해외 기관투자자에 처분해 1281억원을 조달한 과정에 주목하는 것으로 전해졌다. 엘앤에프가 테슬라 공급계약 이행이 사실상 어렵다는 점을 알고도 이를 공개하지 않은 채 자사주를 매각해 손실을 회피했는지 확인할 것으로 알려졌다.