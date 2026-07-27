박세은이 초대한 세계 발레의 별들…“꼭 소개하고픈 무용수들 직접 섭외, 더 새로운 것 보여드리고 싶어”

발레 갈라 ‘우리시대 에투알 2026’ 기자간담회 서울 예술의전당서 29일 개막 프랑스·이탈리아·미국 대표 발레단 ‘별’들 한자리에

파리오페라발레 동양인 최초 에투알(수석무용수) 박세은이 세계 정상급 무용수들을 한자리에 모았다. 프랑스, 이탈리아, 미국의 대표 발레단 수석무용수들이 한 무대에 서는 갈라 공연 ‘우리 시대 에투알 2026’이 오는 29일 예술의전당 오페라극장에서 막을 올린다.

박세은은 27일 예술의전당 무궁화홀에서 열린 기자간담회에서 “처음에는 프랑스 발레를 한국에 소개하고 싶다는 마음으로 시작했지만, 세계 무대에서 함께 활동하며 존경해 온 동료들을 한국 관객에게도 꼭 소개하고 싶었다”며 “춤은 스타일을 넘어 관객의 마음을 움직이고 영감을 주는 언어라고 생각한다”고 말했다.

이번 공연은 프랑스의 파리오페라발레, 이탈리아의 라스칼라발레, 미국의 뉴욕시티발레 세 발레단의 스타 무용수들이 한자리에 모이는 보기 드문 무대로 발레팬들의 뜨거운 관심을 받는다. 박세은이 직접 큐레이터를 맡아 출연진 섭외부터 프로그램 구성까지 진두지휘했다.

그는 “제가 커리어를 시작하기 전부터 팬이었던 뉴욕시티발레의 타일러 펙, 라스칼라발레의 유일한 에투알인 니콜레타 마니를 꼭 한국 관객들에게 소개하고 싶었다”며 “무용수들이 흔쾌히 한국행을 결정해줘 섭외에 큰 어려움은 없었다. 모두 이번 공연을 무척 기대하고 있다”고 말했다.

이날 기자간담회에는 뉴욕시티발레 수석무용수 타일러 펙과 라스칼라발레 최고 수석무용수 니콜레타 마니도 참석했다. 두 사람은 각각 동료이자 남편인 로만 메히야, 티모페이 안드리야센코와 함께 첫 내한 무대를 갖는다.

펙은 “파리오페라발레, 라스칼라발레 무용수들과 함께 작업하는 것은 매우 흥미로운 경험이었고 많은 영감을 얻었다”며 “함께 무대에 설 수 있다는 것 자체가 영광”이라고 소감을 밝혔다.

뉴욕시티발레의 색깔에 대해서는 “우리 발레단은 하나의 스타일에 머물지 않고 다양한 움직임과 표현을 추구한다”며 “이번 공연에서 뉴욕시티발레의 기틀을 마련한 조지 발란신과 제롬 로빈스의 대표작 선보일 예정”이라고 설명했다.

니콜레타 마니는 “서울에서 이탈리아 발레를 선보일 수 있어 매우 영광”이라며 “라스칼라극장 음악감독이 정명훈 지휘자인 덕분에 한국이 친숙하게 느껴진다”고 말했다.

이어 “라스칼라발레는 클래식 발레의 전통이 강한 발레단이지만 최근에는 새 안무가를 초청하고 현대적 발레를 선보이며 스펙트럼을 넓혀가고 있다”고 밝혔다.

이 공연은 2022년 처음 열린 이후 올해로 네 번째를 맞았다. 박세은은 파리오페라발레단에서도 입소문이 나 “내한하고 싶어 하는 무용수들이 많아 곤란할 정도”라며 “더 재미있고 더 새로운 것을 보여드리고 싶다”고 말했다.

갈라 공연에서는 파리오페라발레의 예술적 유산을 상징하는 루돌프 누레예프 레퍼토리를 중심으로 <백조의 호수>, <돈 키호테>, <로미오와 줄리엣>, <라 바야데르> 하이라이트 등이 무대에 오른다. 여기에 롤랑 프티의 <카르멘>, 뱅자맹 밀피예의 <밤이 저문다>, 데이비드 도슨의 <빛의 본질에 대하여> 등 클래식과 컨템퍼러리를 아우르는 구성을 완성했다.

파리오페라발레의 전 에투알이자 안무가 장 기욤 바르가 박세은을 위해 만든 신작 솔로 <달빛>이 세계 최초로 공개되며 피아니스트 손정범과 첼리스트 백승연이 라이브 연주를 맡아 무대를 더욱 풍성하게 꾸민다. 공연은 서울 서초구 예술의전당 오페라극장에서 7월29일과 30일, 8월1일과 2일 나흘에 걸쳐 진행된다.