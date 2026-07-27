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크렘린궁, 젤렌스키 ‘북한군 3만명 추가 수용 준비’ 주장에 논평 거부

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본문 요약

러시아 정부는 러시아가 보로네시 지역에 북한군 3만명을 추가 수용할 준비를 하고 있다는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 주장에 대해 논평을 거부했다.

로이터통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 27일 기자들과 만나 젤렌스키 대통령의 북한 추가 파병 발언에 대해 "굳이 논평할 필요가 없다고 생각한다. 우리의 계획에 대해 젤렌스키가 왈가왈부할 일이 아니다"라고 말했다.

젤렌스키 대통령은 25일 엑스에 올린 연설에서 "러시아가 북한으로부터 병력 3만명을 추가로 받으려 한다"며 "6월부터 러시아 보로네시주에서 이들을 수용할 준비가 진행되고 있다"고 밝혔다.

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크렘린궁, 젤렌스키 ‘북한군 3만명 추가 수용 준비’ 주장에 논평 거부

입력 2026.07.27 19:56

  • 박은경 기자

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김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국의 전승절 80주년 열병식을 하루 앞둔 지난해 9월 3일 베이징 댜오위타이 국빈관에서 회담하고 있다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국의 전승절 80주년 열병식을 하루 앞둔 지난해 9월 3일 베이징 댜오위타이 국빈관에서 회담하고 있다. 연합뉴스

러시아 정부는 러시아가 보로네시 지역에 북한군 3만명을 추가 수용할 준비를 하고 있다는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 주장에 대해 논평을 거부했다.

로이터통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 27일(현지시간) 기자들과 만나 젤렌스키 대통령의 북한 추가 파병 발언에 대해 “굳이 논평할 필요가 없다고 생각한다. 우리의 계획에 대해 젤렌스키가 왈가왈부할 일이 아니다”라고 말했다.

젤렌스키 대통령은 25일 엑스에 올린 연설에서 “러시아가 북한으로부터 병력 3만명을 추가로 받으려 한다”며 “6월부터 러시아 보로네시주에서 이들을 수용할 준비가 진행되고 있다”고 밝혔다. 북한은 2024년 8월 우크라이나군이 러시아 서부 접경지인 쿠르스크주로 진입하자 상호방위조약에 따라 같은 해 10월부터 총 1만4000여명을 러시아에 파병한 것으로 알려졌다. 이번에 3만명이 파견되면 추가 파병 규모는 기존의 두 배 이상이 된다.

젤렌스키 대통령은 북한이 탄도미사일 발사대를 추가로 이전할 준비도 하고 있다고 덧붙였다. 그는 “러시아는 북한이 전쟁을 수행하는 법을 배우고 무기를 개선하며 실전 경험을 쌓도록 돕고 있다”면서 “이는 북한 미사일 사정권 안에 있는 아시아 모든 국가에 위협”이라고 강조했다.

또 페스코프 대변인은 도널드 트럼프 미국 대통령과 젤렌스키 대통령의 워싱턴 회담을 앞두고 우크라이나 평화 정착을 위한 새로운 제안과 관련해 확인된 구체적인 정보는 없다고 밝혔다.

그는 “며칠 전 관련 정보가 흘러나온 것은 사실이지만 현재로서는 언론의 추측에 불과하다”며 “이 문제에 대한 구체적인 세부 사항은 없으며, 새로운 제안이나 건의 사항과 관련해서도 구체적인 내용은 전혀 없다”고 밝혔다.

앞서 우크라이나 소식통은 지난주 미국과 우크라이나 관리들이 새로운 평화 협상안의 하나로 러시아 측에 제시할 ‘공중 휴전’(air ceasefire)을 논의 중이라고 전한 바 있다.

젤렌스키 “러시아, 북한에 3만명 추가 파병 요청”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아가 북한에 3만명 추가 파병을 요청했다고 주장하며 북·러 군사협력 확대에 대해 경고했다. 젤렌스키 대통령은 25일(현지시간) 엑스에 올린 연설에서 “러시아가 북한으로부터 병력 3만명을 추가로 받으려 한다”며 “6월부터 러시아 보로네시주에서 이들을 수용할 준비가 진행되고 있다”고 밝혔다. 북한은 2024년 8...

https://www.khan.co.kr/article/202607262127015

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