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[세상 읽기]우리를 잊지 말아달라는 외침

입력 2026.07.27 19:58

수정 2026.07.27 19:59

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  • 주은선 경기대 사회복지학과 교수

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휴가철 뉴스를 본다는 것은 꽤 고통스러운 일이다. 스트레스와 압박에 시달렸던 자신에게 얼마간만이라도 편안함을 선물하고 싶은 마음이 절실한데 그 며칠에도 전쟁과 살인은 끊이지 않으니 말이다. 물론 내가 휴가라고 전쟁이 멈출 리는 없지만…, 그래도 미국·이란 전쟁도, 이스라엘·팔레스타인 전쟁도 휴전, 정전 중이 아니던가. 이쯤이면 정전이나 휴전이란 말의 사전적 의미도 ‘내킬 때마다 때때로 파괴적이고 폭력적인 행위를 할 수 있다는 것’으로 바뀌어야 할 지경이다.

며칠 전 이스라엘 불법정착민과 군인들이 서안지구에서 팔레스타인 사람들을 살해하는 장면을 보면서, 우리 관심이 미국·이란 전쟁에 가 있는 동안 팔레스타인에서는 여전히 파괴·살상이 진행 중임을 깨닫게 된다. 이스라엘과 팔레스타인은 작년 10월부터 휴전 중이지만 이후에도 공습과 살해가 이어진다. 휴전 때 유엔 조사위원회는 전쟁으로 사망한 팔레스타인 아동이 2만명이 넘으며, 이스라엘이 아동을 표적으로 삼고 있다고 했다. 더 중요한 것은 휴전 후에도 피격과 굶주림 등으로 죽음을 맞이하는 아이들의 수가 계속 늘고 있다는 것이다. 교사들은 죽었고 아이들에게 학교란 항상 임시로 열리는 것이 되었다. 이렇게 이스라엘은 팔레스타인의 현재와 함께 미래까지 파괴하고 있다.

뉴스 화면으로 본 가자지구 모습은 처참하다. 멀쩡한 건물을 찾기 어렵다. 팔레스타인에서는 병원, 학교, 수도시설 등 사회기반시설 90%가 파괴됐다고 한다. 이스라엘은 팔레스타인 사람들이 바다나 목축지로 가는 걸 막고 인도적 구호에 의존할 수밖에 없게 만들었다. 구호트럭도 통제한다. 소위 인위적 기근상태로 만들어버렸다. 수만 가구가 집을 잃었고, 모두가 물과 식량을 위해 분투해야 한다. 와중에 이스라엘은 가자지구에 계속 군인을 보내고, 드론 공격을 감행한다. 불법정착민들의 방화와 폭력을 방관하는 것도 모자라 며칠 전엔 수백 개의 정착촌 건설 계획을 발표했다. 더 많은 집을 불도저로 밀어버리고 더 많은 땅을 뺏겠단 것이다.

우리 시선이 미국·이스라엘과 이란 전쟁에 가 있는 사이에, 소위 휴전 중인 땅에서 벌어지는 일이다. 한 민족의 다른 민족에 대한 유례없는 장기간의 학살과 폭력을 인류가 지켜보고 있지만, 어느덧 이는 보고도 못 본 일이 되어버렸다. 세계화를 말한 지 수십 년 된 한국에서는 뉴스 한 귀퉁이도 차지하기 쉽지 않다. 오래된 전쟁이어서 ‘뉴스’가 아니어서일까? 석유 가격 및 그와 관련된 경제적 이해관계와 연관성이 덜하기 때문일까? 유대인들이 가진 정치·경제·언론에 대한 영향력이, 이 장기간의 끔찍한 파괴에 관한 이야기가 전파·환기되는 걸 가로막는 것인가? 유럽연합이든 어디든 이스라엘에 제대로 된 제재를 했다는 소리를 듣지 못했다.

먼 곳의 폭력과 전쟁 이야기를 늘어놓은 것은 동시대인을 향한 내 ‘도덕적 게으름’을 깨달았기 때문이다. 국내로든 국제적으로든, 좁게 보면 직장에서도 힘센 이들의 후안무치를 쉽게 포기·허용해버린 것이 아닌가 싶다. 짓밟힌 존재와 그에 대한 폭력을 너무 쉽게 잊어버린 것 아닌가 싶다. 수많은 피켓 중 여전히 마음에 남아 있는 것은 ‘우리를 잊지 말아달라(Don’t forget us)’는 문구다. 주목받지 못한 존재와 목소리를 잊지 않고 기억하는 것 정도는 해야 하지 싶다. 기억해야 저항할 수 있는 법이니 말이다. 나이가 들수록 도처에 존재하는, 잊지 말아달라는 외침을 기억하고 이야기로 만들어내는 것이 점점 더 의미 있게 여겨지는 이유다.

주은선 경기대 사회복지학과 교수

주은선 경기대 사회복지학과 교수

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