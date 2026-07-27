창간 80주년 경향신문

아비뇽의 추억

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

아비뇽의 추억

입력 2026.07.27 20:02

수정 2026.07.27 20:04

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가

7월 아비뇽에 간다고 하니 주위의 반응은 크게 두 가지로 나뉘었다. “너무 좋겠다! 그런데 아비뇽이 어디야?” 호기심 어린 탄성과, “한여름의 아비뇽은 정말 뜨거우니 조심해” 걱정 섞인 염려. 물론 많은 이들이 학창 시절 세계사 시간에 배웠던 ‘아비뇽 유수’를 먼저 떠올렸다. “카노사의 굴욕이 아비뇽에서 벌어진 일이던가?” 골몰하는 표정을 보며 나 역시 같은 표정을 짓곤 했다.

출국을 앞두고는 프랑스를 덮친 폭염이 연일 뉴스였다. 파리를 비롯한 남부 지방 기온이 40도를 치솟았다는 소식이 들려왔지만, 아비뇽에 가야 할 이유는 분명했다. 프랑스 남부의 오래된 성곽도시인 이곳에서 매년 여름 세계 최대 규모의 공연예술제인 ‘아비뇽 페스티벌’이 열리기 때문이다.

14세기 로마 가톨릭의 본산이었던 교황청 궁전을 비롯해 도시 전체가 거대한 극장으로 변하는 이 축제는 올해 더욱 특별했다. 제80회를 맞은 축제가 사상 처음으로 한국어를 초청 언어로 선정한 데 이어, 연극·무용·판소리 등 한국 공연 9편이 축제의 공식 프로그램(IN)에 초청됐다. 한국 작품이 아비뇽 페스티벌 공식 프로그램에 이름을 올린 것은 1998년 이후 무려 28년 만이다. 세계 공연예술계 무대에서 한국의 공연예술이 그 어느 때보다 주목받는 주인공이 된 것이다.

비행기로 12시간, 다시 기차를 타고 3시간을 달려 도착한 아비뇽은 축제가 한창이었다. 중세 성벽에는 공연 포스터가 나부끼고 있었고, 분장을 한 배우들은 공연 전단을 나눠주며 관객을 불러모았다. 한낮의 열기가 식은 저녁이 되면 기다렸다는 듯 쏟아져 나온 사람들로 도시는 또 다른 옷을 갈아입었다. 골목마다 들뜬 표정으로 극장을 찾아 헤매는 이들을 마주쳤고, 공연이 끝난 뒤에는 카페와 광장에서 흥분된 목소리로 작품을 이야기하는 풍경이 펼쳐졌다. 도시가 축제를 품은 것이 아니라, 축제가 도시의 일상이 된 듯했다.

무엇보다 놀라웠던 것은 한국 공연에 대한 현지 관객들의 반응이었다. 한강 작가의 소설 <작별하지 않는다>를 원작으로 한 낭독공연 <새>가 축제의 메인 무대인 교황청 명예극장에서 초연됐고, 소리꾼 이자람의 창작판소리 <눈, 눈, 눈>, 아시아인 최초로 국제 입센상을 수상한 구자하 작가의 <하리보 김치> 등 한국 공연들이 연일 매진을 기록하며 뜨거운 호응을 받았다. 공연이 끝날 때마다 기립박수와 환호가 끊이지 않았는데, 이 가운데는 공연으로 한국을 처음 접했다는 관객도 적지 않았다. K팝과 K드라마에 비해 상대적으로 덜 알려졌던 우리 순수 공연예술이 K컬처의 새로운 얼굴이 될 수 있다는 가능성을 실감한 현장이었다.

동시에 이 순간을 다른 한국 관객들과 함께 나눴다면, 더 많은 언론이 한국 공연예술의 역사적인 장면을 기록했더라면 어땠을까 하는 아쉬움도 밀려왔다.

짧지 않은 기자 생활을 하는 동안 여러 나라와 도시를 취재했지만 아비뇽은 쉽게 잊지 못할 기억으로 남을 듯하다. 괴로웠던 폭염, 그보다 더 강렬했던 것은 세계 무대에서 우리의 언어로 이야기를 들려주는 한국 공연예술의 현재를 목격한 경험이었다. 타들어갈 듯한 태양 아래 까무잡잡해진 팔등과 샌들 구멍 모양 그대로 붉게 익은 발등이 따끔거린다. 관객들의 환호와 박수소리가 지금도 귓가에 들리는 듯하다.

노정연 문화부 차장

노정연 문화부 차장

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글