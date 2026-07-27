어린이와 청소년을 ‘미래세대’라 부른다. 하지만 어린이와 청소년만이 기후위기 피해를 받는 것은 아니다. 단지 나중에 더 심각한 기후위기 속에서 더 오래 살게 될 뿐, 지금도 모두가 피해를 겪고 있다.



나는 초등학교 4학년 때 아기기후소송 청구인으로 참여했다. 2년 뒤 헌법재판소는 탄소중립기본법이 미래세대의 기본권을 충분히 보호하지 못한다며 헌법불합치 결정을 내렸다. 결정이 나오면 많은 것이 달라질 줄 알았지만, 법은 바로 달라지지 않았고 기대는 실망으로 이어졌다.



최근 국회 기후위기특별위원회의 공론화 과정을 지켜봤다. 강의·토론 끝에 시민·청소년들은 온실가스 배출량을 초기에 더 많이 감축하는 경로를 택했다. 그런데 일부 국회의원들은 강의·설문이 시민 판단을 유도한 것이 아니냐는 의문을 제기했다.



공론화는 원래 새로운 정보를 듣고 다른 사람들과 토론하면서 생각을 바꾸기도 하고, 더 분명하게 만드는 과정이다. 많은 사람을 모아 공론화를 해놓고 본인들이 원하는 대로, 자기 생각과 다르게 나왔다고 결과를 받아들이지 못하고, 반영하지 않는다면 공론화는 왜 하는 걸까.



청소년 참여도 마찬가지다. 청소년에게 의견을 묻는 자리가 열리기도 하지만, 우리 의견이 실제 정책과 법을 바꾸는 힘으로 이어지는 경우는 많지 않다. 투표도 할 수 없고, 법을 만들 수도 없다. 청소년이 정책의 영향을 가장 오래 받는다는 점을 생각하면 국회는 오히려 우리의 권리를 더 책임 있게 보호해야 한다.



그러나 22일 기후특위 탄소중립기본법심사소위원회는 시민 의견이 충분히 반영되지 않은 탄소중립기본법 개정안을 의결했다. 탄소를 많이 감축할 수도 있지만, 반드시 그렇게 하지는 않아도 된다는 뜻으로 보인다. 어렵다는 것과 불가능하다는 것은 다르다. 어렵기 때문에 포기할 것이 아니라, 어렵기 때문에 지금부터 더 적극적으로 준비하고 실천해야 한다. 기후위기가 더 심각해진다면 산업이나 경제도 결국 지킬 수 없게 된다.



이 결정 이후 4년을 돌아봤다. 처음 나는 기후위기로 우리 미래가 사라져서는 안 된다, 지금 결정을 내리는 사람들이 책임 있게 행동해주었으면 좋겠다고 바랐다. 정부와 국회가 미래를 위한 목표를 제대로 세우고, 그 목표만이라도 지켜달라는 것이었다. 4년이 지나도록 나는 같은 말을 계속하고 있다. 헌재 결정이나 시민들의 의견을 듣고도 충분한 목표를 세우지 못했으니, 그마저 제대로 지킬 수 있을지 다시 걱정해야 한다. 내가 당연하다고 생각했던 일이 정말 그렇게 대단하고 어려운 일이었나 싶다.



국회의원들에게 묻고 싶다. 감축이 어렵다는 이유로 계속 미룬다면, 감축이 더 어려워진 미래엔 누가 그 책임을 질 것인가. 지금 결정을 내리는 사람들은 언젠가 자리에서 물러나지만, 결정의 결과는 어린이·청소년이 살아갈 수십 년 이어진다. 우리에게 남겨야 할 것은 더 큰 부담이 아니라, 포기하지 않아도 되는 미래다.