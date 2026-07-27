왜 저럴까? 왜 밥 먹고 나서 이쑤시개를 찾을까? 왜 지하철 내릴 때쯤 스트레칭을 할까? 왜 또 물어보는 걸까? 왜 저리 느릴까? 잘 알지도 못하면서 왜 참견을 할까? 난 저 나이 되면 저러지 말아야지. 꽃중년이라는 말처럼 곱게 나이를 먹고, 곱게 늙고 싶은데. 그 비슷한 나이가 되고 보니 나도 똑같이 그 아저씨들처럼 하고 있습니다. 아무리 꾸며봤자 배 나온 아저씨지만, 거울 앞에서 좀 더 만져봅니다. 오늘 따라 저녁노을이 아름답습니다.

