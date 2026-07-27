우리가 살아가는 세상은 한시도 쉬지 않고 끊임없이 변화한다. 하늘을 날아가는 비행기의 매끄러운 궤적부터 바람에 무작위로 흩날리는 나뭇잎, 도로 위의 복잡한 교통 흐름까지. 예고 없이 찾아와 인류를 위협했던 코로나19 같은 전염병의 확산 패턴도 자연과 사회의 모든 현상이 순간순간 변모하며 흘러감을 보여준다.



인류는 문명의 새벽부터 이 모든 변화의 뒤에 숨겨진 규칙을 이해하고, 나아가 다가올 미래를 예측하고자 끊임없이 열망해왔다. 결국 인류는 미래를 내다보는 가장 강력한 열쇠인 ‘미분방정식’을 찾아냈고, 세상을 수학적으로 모델링하는 방법을 터득했다.



변화하는 모든 것 표현



미분이란 본래 아주 짧은 순간 동안 일어나는 변화율을 측정하는 개념이다. 17세기 아이작 뉴턴은 이러한 개념을 만유인력법칙에 적용해서, 지구가 태양 주위를 타원 궤도로 공전한다는 것을 증명해냈다. 요하네스 케플러의 관측 결과를 인류가 완벽히 이해하게 된 순간이었다.



움직이는 세상을 관찰하여 지금 이 순간 일어나는 미세한 변화를 수식으로 정교하게 표현하고, 이를 바탕으로 시간이 흐른 뒤 어떤 상태에 도달할지 추론해내는 것이 미분방정식의 궁극적인 목적이다.



예를 들어 질병 감염자 수의 추이를 예측하는 ‘SIR 모델’은 감염 대상군과 현재 감염군, 완치군의 비율적 변화를 시간에 따른 일차 미분방정식으로 표현한다. 우리가 코로나19 팬데믹 시절 매일 저녁 뉴스에서 접했던 감염자 수 예측 보도는 이러한 수학적 모델링의 결실이었다.



하지만 우리가 눈으로 보고 피부로 체감하는 현실 세계는 생각보다 훨씬 복잡다단하다. 물잔에 떨어진 잉크 한 방울이 투명한 물속으로 유유히 퍼져나가는 현상처럼, 시간뿐만 아니라 3차원 공간을 동시에 고려해야 하는 물리현상에서는 여러 변수를 다루는 ‘편미분방정식’이 튀어나온다. 하나의 변수를 다루는 상미분방정식에 비해 훨씬 복잡할 수밖에 없고, 오늘날 현대수학의 주요 연구분야가 되었다.



더 나아가 자연현상의 본질은 투입과 산출이 단순 명료하게 비례하는 ‘선형(Linear)’의 세계에 머무르지 않는다. 알베르트 아인슈타인은 “세상은 비선형적인 시스템으로 이루어져 있다”고 말했다. 아주 작은 초깃값의 차이가 시간이 흐름에 따라 완전히 다른 결과나 파국적인 변화를 만들어내는 ‘비선형(Nonlinear)’의 세계가 진짜 세상을 이루고 있기 때문에, 현실 세계의 무궁무진한 복잡성과 혼돈은 ‘비선형 편미분방정식’이라는 도구로 포착해야 한다.



미해결의 나비에-스토크스 방정식



이 비선형 미분방정식의 정수를 보여주는 대표적인 예가 유체역학의 핵심인 ‘나비에-스토크스 방정식’이다. 공기나 물, 그리고 우리 몸속을 흐르는 혈액에 이르기까지 흐르는 모든 액체와 기체의 움직임을 설명하는 이 방정식은 유체의 점성과 질량, 운동량 보존 법칙을 정교하게 결합한 미학적인 수식이다.



당대 프랑스 최고의 교량 설계 기술자였던 나비에의 뛰어난 공학적 직관과 30년 뒤 아일랜드의 수학자 스토크스의 수학적 완성도가 결합되어 탄생한 이 공식은, 내일의 날씨 예보부터 초음속 항공기 및 로켓 설계, 심지어 애니메이션 <겨울왕국>의 사실적인 눈보라 CG 효과 제작에 이르기까지 산업 전반에서 활발히 응용되고 있다.



흥미로운 사실은, 현대 문명의 첨단 기술을 뒷받침하는 이 방정식이 아직 완벽한 일반해의 존재가 증명되지 않은 ‘미해결 난제’라는 점이다. 저명한 수학연구 기관인 클레이 수학연구소가 지정한 7대 밀레니엄 난제 중 하나로 100만달러의 상금이 걸려 있을 만큼 풀기 어려운 비선형 구조를 지니고 있고, 현재는 슈퍼컴퓨팅 기술로 근사해를 계산하여 기상 예측 같은 실무에 적용하는 수준이다. 초음속 비행체 주변에서 발생하는 충격파나 유체의 불연속 변이 현상 역시 수학자들과 물리학자들이 아직도 사투를 벌이고 있는 대표적인 미개척지다.



세상을 가장 정직하고 정확하게 담아내는 그릇이 된 비선형 미분방정식은, 정답이 단칼에 떨어지지 않는 모호함과 높은 난도를 내포하고 있어서 인류가 극복해야 할 중요 문제로 부상했다. 이러한 비선형의 세계를 향한 지적 도전은, 이제는 수학뿐만 아니라 물리학, 기계공학, 항공공학 등 다양한 분야에서 이 순간에도 끊임없이 계속되고 있다.