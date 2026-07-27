신지은 “견디고 나아가라, 세상은 끝나지 않았다”

10년2개월 만에 LPGA 우승

스코틀랜드 오픈서 통산 2승…한국 선수들 3개 대회 연속 제패

“골퍼가 아닌 삶 경험하며 골프를 다시 진심으로 사랑하게 됐다”

신지은이 10년2개월 만에 미국여자프로골프(LPGA) 투어 두 번째 우승컵을 들었다. 신지은은 힘든 시기를 보냈던 과거의 자신을 향해 “견디고 나아가라. 세상은 끝나지 않았다”고 말했다.



신지은은 27일 영국 스코틀랜드 노스에어셔의 던도널드 링크스(파72)에서 열린 LPGA 투어 ISPS 한다 스코틀랜드 여자오픈(총상금 200만달러) 최종 라운드에서 버디 2개와 보기 5개를 묶어 3오버파 75타를 기록했다.



최종 합계 9언더파 279타를 적어낸 신지은은 김아림(7언더파 281타)을 2타 차로 제치고 우승컵을 들어 올렸다. 2016년 5월 텍사스 슛아웃 이후 10년2개월, 3737일 만에 거둔 통산 두 번째 우승이다.



LPGA 투어에서 첫 우승 이후 10년 이상의 간격을 두고 다시 우승한 선수는 1996년 비키 퍼건(미국) 이후 신지은이 처음이다.



5타 차 단독 선두로 최종 라운드를 시작한 신지은은 경기 초반 8타 차까지 달아났지만 6~8번홀에서 연속 보기를 범하며 흔들렸다. 9번홀에서는 2ｍ 파 퍼트를 성공하며 위기를 넘겼고, 한때 2타 차까지 추격을 허용했다. 그러나 후반 10번홀과 12번홀에서 버디를 잡았고, 경쟁자 파자리 아난나루깐(태국)이 같은 홀에서 연속 보기를 범하면서 다시 승기를 굳혔다.



신지은의 우승으로 한국 선수들은 유해란의 메이저 2연승에 이어 LPGA 투어 최근 3개 대회를 연속 제패했다. 이번 시즌에는 김효주(2승), 이미향을 포함해 모두 6승을 합작하며 미국과 함께 최다 우승 공동 선두에 올랐다.



신지은은 우승 후 “3번째 보기가 나왔을 때 정말 암울했다. 9번홀에서 공이 그린을 벗어나는 것을 보고 눈물이 날 뻔했다”며 “파 퍼트를 넣은 뒤 10번홀에서 버디를 잡으면서 마음이 편안해졌고, 어떤 상황도 이겨낼 수 있겠다는 생각이 들었다”고 말했다. 10년간 우승이 없었던 시간에 대해 그는 “투어 8~12년 차에 목표와 동기를 잃어 가장 힘들었다. 코로나19가 내 인생을 완전히 바꿨다”고 돌아봤다. 그는 이어 “6개월 동안 선수 생활을 하지 못하면서 프로골퍼가 아닌 삶을 경험했고, 그 시간을 통해 골프를 다시 진심으로 사랑하게 됐다”고 덧붙였다.



그는 “가장 큰 목표는 다시 우승하는 것이었고, 이를 위해 할 수 있는 모든 것을 했다”며 “이번 대회에서 우승하게 돼 아직도 믿기지 않는다”고 소감을 밝혔다. 우승 직후 눈물을 흘린 신지은은 “나 자신은 스스로를 믿지 못했는데, 주변 사람들이 얼마나 오래 묵묵히 나를 믿고 기다려줬는지 실감이 나 눈물이 났다”고 말했다. 힘들었던 과거의 자신에게 해주고 싶은 말을 묻자 신지은은 “견디고 나아가라. 세상은 끝나지 않았다”고 답했다.

