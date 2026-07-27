겸손·도전·변화가 만든 ‘에이스’…곽빈 ‘가장 높은 곳에서 한발 더’

작년 시즌 투구폼 바꾼 도전 성공 주말 삼성전 6이닝 무실점 9승째 다승 공동 1위 등 전 부문 최상위

우완 파이어볼러 곽빈(27·두산·사진)은 2024시즌 다승왕(15승)에 올랐지만 이듬해 투구 폼을 바꾸는 도전을 감행했다.



그는 ‘더 성장하려면 폼을 지금 바꿔야 한다’고 생각했다. “지금 바꿔야 내년이, 내후년이 더 좋아질 거라는 생각이 들었다”는 게 곽빈의 설명이었다. 부상과 도전, 부진이 겹쳐 힘든 2025시즌을 보낸 곽빈은 올 시즌을 앞두고 “이젠 아프지만 않으면 성적은 무조건 따라올 것이라는 확신이 들었다”고 말했다.



2026시즌 곽빈은 자신의 전망을 현실로 만들어가고 있다. 월드베이스볼클래식(WBC)을 다녀와 시작한 프로 9번째 시즌을 선수 생활 최고 시즌으로 장식하고 있다.



27일 현재 리그 다승 공동 1위(9승), 탈삼진 1위(128개), 평균자책 2위(2.64), 소화 이닝 3위(109이닝), 이닝당 출루 허용률 5위(1.16), 퀄리티스타트 2위(12번), 피안타율 3위(0.233) 등 주요 지표에서 최상위권을 달리고 있다.



시즌 19경기 중 12경기에서 볼넷을 1개 이하로 내줬다. 경기당 탈삼진은 10.57개, 볼넷은 2.48개다.



WBC를 다녀온 뒤 “더는 도망가는 피칭을 하고 싶지 않다. 안타 몇개를 맞든 계속 타자들과 승부하겠다”던 다짐을 실현하고 있다.



경기를 거듭할수록 성적이 꾸준히 좋아진다는 점도 고무적이다. 시즌 첫 2경기에서는 5이닝도 채우지 못했지만, 3번째 경기인 4월10일 KT전부터 등판한 17경기 중 13경기에서 6이닝 이상을 던졌고, 그중 12경기에서 퀄리티스타트를 기록했다. 경기당 투구 수가 99.1개에 달하지만 최소 6이닝은 책임지는 에이스로 자리 잡았다.



리그 평균자책 1위 팀의 마운드를 이끄는 책임감은 26일 잠실 삼성전에서도 드러났다.



팀이 삼성과의 직전 2연전을 모두 내준 상황에서 곽빈은 올 시즌 최다인 113구를 던져 6이닝 3피안타 무실점으로 팀의 7-0 승리를 일궜다. 5회까지 투구 수 94개를 채웠지만 6회에도 마운드에 올랐고, 마지막 타자를 157㎞ 직구로 3구 삼진 처리했다.



곽빈은 “이닝을 길게 던져야 필승조가 조금 더 수월하게 던질 수 있다고 생각했다. 팀이 연패 중이어서 책임감도 조금 더 있었다”고 말했다.



또 최근 라일리 톰슨(NC), 크리스 페덱(삼성)에게 커브에 대한 조언을 얻었다며 감사를 전했고, 상대 선발 오스틴 보스(삼성)를 보며 “나도 투구 수 관리를 잘하는 투수가 되고 싶다”고 했다.



곽빈은 지나칠 정도로 겸손하고 스스로에 대한 기준이 높은 선수라는 평가를 받는다. 그 겸허함과 갈증이 두산의 에이스를 넘어 리그와 국가대표를 이끄는 투수로 성장하게 한 원동력으로 보인다. 곽빈은 “개인 타이틀 욕심은 전혀 없다. 규정 이닝을 채우고 시즌 끝까지 다치지 않는 게 목표”라며 “우리 팀 투수들을 믿기 때문에 아시안게임을 다녀와도 팀은 잘될 것”이라고 말했다.

