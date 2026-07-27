‘4강’ 가려진 금배…어차피 신평·보인? 이번엔 중경·예일메디텍? “공은 둥글다”

윤희서 등 앞세운 신평 ‘3관왕 도전’…보인 ‘7골 이동우’ 등 막강 화력 ‘주말리그 우승’ 등 저력의 중경에 ‘첫 4강’ 예일메디텍도 “양보는 없다”

제59회 대통령금배 전국고등학교축구대회 4강 진출팀이 모두 결정됐다. 26일 충북 제천축구센터에서 열린 대회 8강전 결과, 4강전(28일)은 서울 중경고-서울 보인고, 충남 신평고-경북 예일메디텍고 대결로 확정됐다.



■ 어차피 결승은 보인고 vs 신평고?



현재 전국 최강 고교팀을 꼽으라면 반드시 포함되는 두 팀이 바로 보인고와 신평고다.



올해 첫 대회였던 춘계 전국고등학교축구대회 우승을 시작으로 주말리그(충남·대전)에 이어 5월 문화체육관광부장관기와 유스컵까지 휩쓸며 무적 행진을 이어가고 있는 신평고는 이번 대회에서 전국대회 3관왕에 도전한다. 약점을 찾기 어려운 팀으로, 특히 현 고교 최고 미드필더로 평가받는 윤희서를 중심으로 전요셉, 이준서가 버티는 탄탄한 미드필드진이 가장 큰 강점이다.



보인고 역시 만만치 않다. 부산MBC 전국고등학교축구대회와 주말리그(서울·인천2)에서 잇달아 준우승에 그치며 아쉬움을 남겼지만, 5월 금석배와 유스컵을 모두 제패하며 ‘더블’을 달성해 자존심을 회복했다.



매년 해외파를 배출하는 명문답게 조직력을 앞세운 축구를 펼친다. 다재다능한 에이스 미드필더 이태인을 중심으로 공수를 조화롭게 운영한다. 특히 7골을 기록 중인 이동우를 비롯해 장재영, 한정진, 이연우 등 화려한 공격진은 보인고의 막강한 화력을 뒷받침한다.



두 팀 모두 이번 금배에서 단 한 번도 패하지 않고 전승으로 4강에 올랐다. 지난해에는 두 팀이 금배와 유스컵 결승에서 맞붙어 금배는 신평고가, 유스컵은 보인고가 우승했다.



■ 중경고·예일메디텍고, 우리 무시말라



보인고와 신평고에 도전장을 내민 중경고와 예일메디텍고 역시 만만한 팀이 아니다.



중경고는 올해 주말리그(서울·인천2)에서 강호 보인고를 제치고 우승을 차지한 저력 있는 팀이다. 화려함보다는 끈끈한 조직력을 앞세워 상대를 압박하는 축구가 강점이다.



지난 5월 금강대기에서 영등포공고에 패해 준우승에 머물렀던 중경고는 이번 금배에서 다시 한번 전국대회 결승 진출에 도전한다.



유스컵에서는 16강에서 처음 출전한 충북 제천봉양FC에 1-2로 패하며 탈락했지만, 오히려 금배에 집중할 수 있는 계기가 됐다. 특히 조별리그에서 자신들을 꺾었던 울산 학성고FC U18을 16강에서 잡은 경기 안양공고를 상대로 8강에서 먼저 실점하고도 내리 5골을 터뜨리며 5-1 역전승을 거둔 것은 중경고의 저력을 보여주는 장면이었다.



예일메디텍고는 지난 2년간 금배에서 모두 16강 탈락에 그쳤지만, 올해는 처음으로 4강까지 오르는 기염을 토했다. 7골로 득점왕 경쟁을 벌이는 공격수 김주완을 앞세워 막강한 공격력을 자랑한다. 16강까지 4경기에서 16골을 터뜨렸고, 충북 제천제일고와의 8강전에서는 상대 밀집 수비를 뚫지 못해 0-0으로 비겼지만 승부차기 끝에 승리했다.



예일메디텍고는 지금까지 신평고와 두 차례 맞붙었다. 모두 왕중왕전에서 대결했으며, 2023년 16강에서는 1-6으로 완패했고 지난해에는 32강에서 2-4로 졌다. 하지만 2년 사이 격차는 분명히 줄었다. 하상현 예일메디텍고 감독은 “확실히 격차가 많이 좁혀졌다. 한 발 더 뛰는 축구로 멋진 경기를 하겠다”고 각오를 밝혔다.

