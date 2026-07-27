양승남 경향신문 기자, 체육기자상 보도 부문 수상

경향신문 양승남 기자(사진)가 27일 서울 송파구 올림픽공원 내 한국체육기자연맹 사무실에서 열린 2026년 2분기 한국체육기자연맹 체육기자상 시상식에서 보도 부문 체육기자상을 수상했다. 양 기자는 ‘여자농구 레전드 정선민 하나은행 코치, 성적 발언 논란 사퇴’ 기사를 통해 보도 부문 수상자로 선정됐으며, 상패와 상금 50만원을 받았다. 김봉진 한국체육기자연맹회장은 “스포츠계 인권 문제 등에 대한 좋은 기사들이 계속 나오길 바란다”고 말했다.

