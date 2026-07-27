‘해부학 연구 매진’ 김종중 명예교수, 대학에 시신 기증

해부학 연구에 매진해온 김종중 조선대 명예교수의 유족이 김 교수의 시신을 조선대에 기증했다. 27일 조선대는 지난 13일 별세한 김 교수의 유족이 평소 고인의 의학 교육과 연구 뜻을 기려 시신을 조선대에 기증하고 발전기금 3000만원을 기부했다고 밝혔다.
고인은 1974년부터 2016년까지 38년간 조선대 의과대학에 재직하며 해부학 교육과 연구에 매진했다. 제58대 대한해부학회장을 지냈다. 2007년 초대 민주화운동연구원장을 맡았다.
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입력 2026.07.27 20:32
수정 2026.07.27 20:33펼치기/접기
해부학 연구에 매진해온 김종중 조선대 명예교수의 유족이 김 교수의 시신을 조선대에 기증했다. 27일 조선대는 지난 13일 별세한 김 교수의 유족이 평소 고인의 의학 교육과 연구 뜻을 기려 시신을 조선대에 기증하고 발전기금 3000만원을 기부했다고 밝혔다.
고인은 1974년부터 2016년까지 38년간 조선대 의과대학에 재직하며 해부학 교육과 연구에 매진했다. 제58대 대한해부학회장을 지냈다. 2007년 초대 민주화운동연구원장을 맡았다.
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