“일광욕시키다 사라져”···‘국제 멸종위기종 1급’ 샴악어 불법 사육 소유주 입건

여주 하천변서 발견…경찰, 8일 만에 주인 검거 인터넷 카페 통해 120만원 주고 구매·사육 혐의

경기 여주시의 한 하천변에서 발견된 국제멸종위기종 1급 샴악어의 주인이 사건 발생 8일 만에 경찰에 검거됐다.

경기 여주경찰서는 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률(야생생물법) 위반 혐의로 30대 A씨를 형사 입건했다고 27일 밝혔다.

A씨는 2023년 파충류를 거래하는 인터넷 카페를 통해 120만원을 주고 샴악어를 구매해 키운 혐의를 받고 있다.

샴악어는 밀렵과 서식지 파괴로 개체수가 줄면서 1975년 국제멸종위기종 1급으로 지정돼 상업적 거래가 금지돼 있다.

경찰은 A씨가 샴악어를 구매해 사육한 자체가 불법이라고 보고 그를 정식으로 입건했다.

이 샴악어는 지난 18일 오전 11시 27분쯤 여주시 창동 소양천 변에서 “애완용 악어 같은 게 있다”는 주민 신고를 받은 소방당국에 의해 포획됐다.

경찰은 현장 탐문 과정에서 “10여년간 파충류를 키워온 사람이 있다”는 주민 진술을 확보하고, 지난 26일 샴악어 포획 현장 부근 A씨의 주거지에서 그를 검거했다.

A씨는 “3년 전 120만원에 인터넷 카페에서 샴악어를 샀다”며 “당시 샴악어는 택배로 받았다”고 진술했다. 유기 혐의와 관련해서는 “2주 전쯤 샴악어에게 일광욕을 시켜주려고 마당에 내놨는데 사라진 것”이라며 “오랫동안 키워온 데다 가치도 높은 악어를 왜 유기하겠느냐”고 부인했다.

경찰은 A씨의 주거지 내에서 악어거북도 발견한 것으로 알려졌다. 악어거북은 국제멸종위기종 2급으로 등재돼 있으며, 국내에서는 생태계 교란종으로 알려져 있다.

경찰은 A씨를 상대로 자세한 경위를 조사하고, 판매자 추적 등 수사를 확대해 나갈 예정이다.