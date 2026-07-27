‘태양 빛 1조배’ 한국새빛가속기 첫 삽

2029년 완공 땐 세계 6번째 보유국 반도체·신약 기술 발전에 큰 기여

태양 빛의 1조배에 이르는 극도로 밝은 빛을 만들어 특정 물질의 미세한 원자구조까지 파악하는 거대 과학시설 ‘한국새빛가속기’가 27일 건설에 들어갔다. 한국새빛가속기는 차세대 반도체와 신약 기술 발전에 기여할 것으로 보인다.



과학기술정보통신부와 한국기초과학지원연구원(KBSI)은 이날 충북 청주시 오창읍 가속기 부지에서 한국새빛가속기 착공식을 열었다고 밝혔다.



과기정통부는 총사업비 1조1643억원을 투입해 2029년 12월까지 한국새빛가속기를 완공할 예정이다.



한국새빛가속기는 ‘원형 방사광 가속기’다. 핵심 장비가 동그란 도넛 모양의 거대한 파이프다. 파이프 속에서 전자(음전하를 띤 입자)를 빛의 속도인 초속 30만㎞에 가깝게 가속할 때 나오는 빛이 방사광이다.



한국새빛가속기는 기술적으로 가장 진보한 ‘4세대 원형 가속기’로 분류되는데, 현재 경북 포항에서 운영 중인 3세대 가속기보다 100배 밝은 빛이 뿜어져 나온다. 한국새빛가속기에서 나오는 빛의 밝기가 태양 빛의 1조배에 이른다.



이 때문에 육안이나 일반적인 광학 현미경으로는 전혀 보이지 않을 정도로 작은 물질인 ‘원자’의 구조와 움직임까지 자세히 파악할 수 있다. 한국새빛가속기가 완공되면 한국은 세계 6번째로 원형 방사광 가속기를 보유한 나라가 된다.

