CXMT, 중국 상장 첫날 ‘시총 1위’…D램 시장 구도 흔드나

공모가 대비 476% 폭등, 712조원 기록…대규모 자금 조달 본격화 중국 정부 전폭 지원·기술 투자 확대 예상…국내 업계 ‘예의주시’

중국 최대 메모리반도체 기업 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 27일 상하이 증시에 상장된 후 단숨에 시가총액 1위에 올랐다. 중국 반도체 자립의 첨병으로 여겨지는 CXMT가 대규모 자금 조달을 본격화하면서 삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론테크놀로지가 주도하는 글로벌 D램 반도체 시장 구도에 균열을 낼지 주목된다.



CXMT는 이날 중국 상하이증권거래소 기술특례시장 과창판에 상장되자마자 공모가 대비 476%까지 치솟은 뒤, 465.82% 오른 49.0위안에 장을 마쳤다. CXMT의 시총은 약 3조2800억위안(약 712조2500억원)까지 상승해 중국공상은행(ICBC)을 제치고 단숨에 시총 1위 자리를 차지했다.



CXMT의 기업공개(IPO)는 올해 아시아 증시 최대 규모다. CXMT는 IPO에서 초과 배정 옵션까지 포함해 공모가 8.66위안에 신주 76억9000만주를 발행, 공모 규모가 총 660억1000만위안(약 14조4000억원)에 달했다. 이는 당초 목표인 295억위안을 훌쩍 넘어서는 수준이다.



2016년 중국 안후이성 허페이에서 시작된 CXMT는 글로벌 D램 시장의 ‘3강’ 삼성전자·SK하이닉스·마이크론에 도전하는 중국 1위, 글로벌 4위 메모리 제조업체다. 창립 당시부터 2024년까지 9년간 적자를 이어왔지만 최근 반도체 슈퍼사이클과 맞물려 상장 적기를 맞았다.



CXMT가 제출한 투자설명서에 따르면 2025년 4분기 CXMT는 글로벌 D램 시장에서 점유율 7.6%를 기록했다. 세계 메모리 3사와 비교하면 시장 입지는 아직 낮다. CXMT의 주력 제품군도 고부가가치 제품인 인공지능(AI) 서버용 D램을 제외한 모바일·PC용 D램에 집중돼 있다. 고대역폭메모리(HBM)의 경우 최고 수율이 50%에 그치는 HBM3(4세대) 시제품을 출시한 상태로, 한국 기업들이 HBM4(6세대) 양산에 돌입한 것과 비교해 3년 정도 격차가 있다.



그러나 중국 당국의 전폭적인 지원과 함께 D램 가격 폭등 현상을 타고 CXMT도 메모리 3사를 추격하며 기세를 올리고 있다. 메모리 공급난에 직면한 애플이 중국 판매용 스마트폰에 들어가는 칩을 CXMT에서 구매하는 방안을 타진하고 있다는 보도도 나왔다. CXMT의 올 1분기 매출은 508억위안으로 전년 같은 기간 대비 719.13% 급증했고, 순이익도 330억위안을 기록했다.



중국 내에선 CXMT 상장을 계기로 글로벌 D램 반도체 산업의 구도를 재편할 수도 있다는 기대감까지 나오고 있다.



애널리스트 마지화는 글로벌타임스에 “CXMT가 IPO로 확보한 자금을 D램 웨이퍼 생산라인 업그레이드와 HBM 연구·개발(R&D) 등에 투자할 계획”이라며 “기술 업그레이드와 생산능력 확장 속도가 빨라지면 삼성전자 등 세계 선두 업체들과 경쟁하게 될 것”이라고 전망했다.



미국과 AI 경쟁 중인 중국 정부가 전략적으로 반도체 자급률을 높일 수 있다는 관측도 나온다.



현지 유력 경제매체 제일재경일보는 “이번 상장으로 CXMT뿐만 아니라 산업망 내 주요 기업들도 발전할 수 있을 것”이라며 “중국 집적회로 산업망의 종합적인 실력이 더 높아질 것”이라고 예상했다.



한국 반도체 업계도 CXMT 상장과 역시 연내 상장을 준비 중인 중국 최대 낸드플래시 기업 양쯔메모리테크놀로지(YMTC) 등 반도체 기업들이 약진하는 상황을 예의주시하고 있다. 한 업계 관계자는 “중국 정부의 최대 과제가 칩 국산화인 만큼 CXMT에 대해서도 화웨이나 SMIC(파운드리 업체)에 한 것처럼 전폭적인 밀어주기에 나설 것”이라고 말했다.

