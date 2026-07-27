MOU 파행 이후 ‘13일 교전’…체면 구긴 미국, 맷집 보인 이란

미, 화력 우위에도 전세역전 실패 요르단 피습 등 방공망 허점 노출

종전 양해각서(MOU) 파행 이후 이어진 13일간의 교전에도 미국·이란 전쟁의 양상은 크게 달라지지 않았다. 미국은 압도적 화력을 투입하고도 전세를 바꾸지 못한 채 방공망의 한계와 요격미사일 재고 부족 우려를 노출했고, 이란은 군사적 생존력과 대응 능력을 다시 입증했다.



지난 11일 미·이란의 교전이 재개된 후 미국을 충격에 빠트린 사건은 단연 이란의 요르단 미군 기지 공습이었다. 지난 17일 요르단 미군 기지를 향해 발사한 ‘케이바르 셰칸’ 등 신형 미사일이 미군 방공망을 뚫고 기지 내부를 타격하면서 미군 사상자가 발생했다. 패트리엇, 사드 등 중동 전역에 구축된 다층 방공망이 이란의 모든 공격을 방어할 수는 없다는 사실이 확인된 것이다.



이란은 최근 공습한 미군 기지 다수가 작전 능력을 상실했다고 주장했다. 아미르 아크라미니아 이란군 대변인은 26일(현지시간) 이라크 에르빌의 미군 기반 시설이 “완파됐다”고 말했다. 호세인 모헤비 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 대변인은 지난 8~22일 이란군이 미군 군용기 11대를 포함해 지휘통제센터 7곳, 위성 통신 시스템 3곳, 패트리엇 방공 레이더 6대 등 군 시설을 대거 파괴했다면서 “미군 방공망 성능이 크게 저하돼 이란 미사일·무인기(드론)가 요격 없이 목표물을 타격할 수 있게 됐다”고 주장했다.



도널드 트럼프 미국 대통령의 변덕스러운 메시지도 재확인됐다. 트럼프 대통령은 공습 중단을 결정하기 하루 전까지 “대규모 공격을 고려하고 있다”는 등 엄포를 쏟아냈으나 하루 뒤 공습 중단을 지시했다. 유라시아그룹의 그레고리 브루 선임연구원은 엑스에서 “트럼프가 최근 군사력 증강을 승인할 때 요격기 부족을 알고 있었을 것”이라고 말했다.



이란은 휴전 이전과 이후 교전을 거치면서 군사 대응 역량을 안팎에 재확인했다. 미국의 추가 공습에도 내부 통제력을 잃지 않았고 나아가 보복 공격까지 성공하며 중동 내 존재감을 다시 드러낸 것으로 평가된다. 호르무즈 해협 봉쇄에서 나아가 예멘 내 친이란 대리 세력 후티 반군을 동원한 홍해 봉쇄도 현실화했다. 월스트리트저널(WSJ)은 위성 사진을 분석한 결과 이란이 전쟁 발발 후 손상된 미사일 기지, 항구 등 기반 시설을 신속하게 재건 중인 사실이 확인됐다고 보도했다.



MOU 파행 이후 경제 제재가 복원되며 어려움에 빠진 이란은 경제적 생존도 도모하고 있다. 이란 석유부는 이번 전쟁 이후 180억달러(약 26조4000억원) 규모의 석유를 판매했다고 밝혔다.

