“이란전, 미국 역사상 가장 당파적인 전쟁”

민주당, 사후 통보식 전쟁에 반발 국방수권법 등 상원 통과 미지수

도널드 트럼프 미국 행정부의 대이란 전쟁에 대한 민주당의 반발이 거세지면서 의회에서 관련 법안 처리가 교착 상태에 빠지는 등 양당 간 입장 차가 극에 달하고 있다.



CNN은 26일(현지시간) 이번 전쟁이 “현대 미국 역사상 가장 당파적인 전쟁”이 됐다고 분석했다.



미·이란 전쟁에 대한 민주당과 공화당의 입장 차는 관련 법안 표결 절차에서 극명하게 드러나고 있다. 미 하원은 지난 23일 이란에 대한 미국의 군사 작전 중단을 요구하는 결의안을 찬성 214표, 반대 208표로 통과시켰다. 공화당 의원 4명이 당론을 이탈해 찬성표를 던지며 이 결의안은 가까스로 통과됐다. 하지만 최종적으로 이 결의안은 상원에서 찬성 47대 반대 49로 부결됐다.



미 하원은 지난 22일 내년도 국방 정책의 틀을 정하는 국방수권법안(NDAA)과 미·이란 전쟁 및 트럼프 행정부의 주요 정책 관련 예산을 담은 950억달러(약 140조5000억원) 규모의 별도 예산패키지를 공화당 주도로 가결했다. 다만 이 법안이 상원에서 민주당의 반대를 넘어 최종 통과할 수 있을지는 불확실하다. 하킴 제프리스 하원 민주당 대표는 “미국을 우선하지 않는 공화당 예산안과 중동에서의 작전에서 수백억달러를 추가로 낭비하려는 시도에 강력히 반대한다”고 말했다.



20여년 전 이라크전쟁 당시에는 민주당에서도 전쟁 지지 여론이 상당한 수준이었다. 2002년 조지 W 부시 전 행정부 시절 이라크에 대한 군사 작전을 승인하는 결의안에 하원 민주당 의원 40%, 상원 민주당 의원의 과반이 지지했다.



민주당이 이번 미·이란 전쟁에 특히 반대하게 된 데에는 트럼프 대통령이 개전 초기에 전쟁의 당위성을 충분히 설명하지 못한 점이 크게 작용했다고 CNN은 분석했다.부시 행정부는 이라크전쟁에 대한 의원들의 찬성을 끌어내기 위해 당시 공청회와 의원 브리핑 등을 진행했다. 반면 트럼프 행정부는 의회의 사전 승인 없이 이란에 대한 군사 행동을 이어가며 사후 통보만 하고 있다.



또한 민주당이 과거보다 이스라엘에 대해서도 덜 우호적이며 해외 분쟁에 미국이 직접 개입하는 것에 회의적인 입장을 취하게 된 것도 전쟁 반대 여론을 결집하는 데 영향을 미친 것으로 보인다.

