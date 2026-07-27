‘쇼핑몰 경찰서’ 추억 속으로…구로서, 새 청사 이전

3년7개월 테크노마트 더부살이 끝 민원은 새 청사·수사는 임시청사서

대형 쇼핑몰에 임시 청사를 마련해 화제를 모았던 구로경찰서가 3년여간의 ‘셋방살이’를 마치고 새 청사에서 업무를 시작한다. 27일 서울 구로동 구로경찰서 신축 청사는 사무실 집기와 가구 등 이삿짐을 나르는 작업으로 분주했다. 구로서는 지난 20일부터 이사를 시작해 오는 31일까지 이전을 마칠 예정이다. 구로경찰서는 구로구청 옆 낡은 청사를 허물고 그 자리에 새 청사를 지었다.



치안 서비스 공백을 최소화하기 위해 민원 부서가 가장 먼저 이사를 마치고 업무를 시작했다. 사전에 이전 안내를 한 덕에 민원 업무에 혼선은 없어 보였다. 운전면허를 갱신하기 위해 방문한 A씨는 “새 건물이라 깔끔해서 좋다”며 “신도림역 앞에 있던 임시 청사보다 지하철역에서 멀어진 점은 아쉽다”고 말했다.



수사 부서는 아직 이전하지 않아 일부 시민이 불편을 겪기도 했다. 이규봉씨(65)는 이날 오전 인터넷 사기 피해를 고발하러 새 청사를 찾았다가 안내를 받고 임시 청사로 이동했다. 이씨는 “청사가 완전히 합쳐지지 않아 혼란이 있다”고 했다. 구로서 관계자는 “신축 청사에서는 민원 접수만 가능하고 수사 관련 상세 상담은 임시 청사로 안내하고 있다”며 “이전 과정에서 시민 불편을 줄이도록 관련 안내를 강화하겠다”고 말했다.



구로서는 청사 재건축으로 2022년 12월부터 꼬박 3년7개월간 신도림역 옆 테크노마트 5층에서 셋방살이를 했다. 대형 쇼핑몰에 청사가 있으니 경찰도 시민도 불편한 점이 많았다. 수사의 기밀과 보안이 생명인 경찰로서는 유동인구가 많이 드나드는 쇼핑몰이 영 신경 쓰일 수밖에 없었다. 시민들은 테크노마트 내부 동선이 복잡해 불편하다고 호소했다.



구로서 이전으로 주변 상권의 반응은 엇갈렸다. 임시 청사가 있는 테크노마트 입주업체 직원은 “경찰서 방문객이 많았는데, 손님이 줄어들 것 같다”며 아쉬워했다. 반면 새 청사 인근 식당 직원은 “경찰서가 들어오면 유동인구가 늘고 주변 치안도 좋아질 것 같다”고 말했다.

