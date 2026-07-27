‘탈모트리’ 된 창원 ‘빅트리’, 해법도 표류

수백억짜리 ‘흉물 랜드마크’ 논란 1년…‘맘스프리존’ 여전히 방치 기부채납 후 개선비도 혈세 추가 투입할 판에 책임 규명도 불투명

경남 창원 ‘빅트리’(인공나무 전망대·사진)가 흉물 논란에 휩싸인 지 1년이 지났지만, 여전히 해법을 찾지 못하고 있다. 사업비로 수백억원을 투입하고도 추가 세금을 들여 시설물을 고쳐야 할 처지다.



지난 23일 찾은 창원 성산구 대상공원 정상에 있는 빅트리는 화려한 외관을 자랑하는 도시의 랜드마크가 되리란 기대와 달리 적막감이 감돌 정도로 을씨년스러웠다. 높이 40m로 시가지가 훤히 내려다보이는 원형 옥상 전망대에는 여러 지역 명물을 모방한 인공나무 20그루가 듬성듬성 세워져 있었다.



시민 이모씨(75)는 “멋진 건축물이 들어설 것으로 기대했는데 실망스럽다”며 “대체 왜 이런 시설에 수백억원을 썼는지 이해할 수 없다”고 말했다.



빅트리는 민간공원조성 특례사업으로 만들어졌다. 민간사업자가 전체 95만7000㎡ 부지 중 87.3%에 빅트리와 맘스프리존 등 공공시설을 포함한 공원을 조성해 창원시에 기부채납하고, 나머지 부지에는 1779가구 아파트를 지어 수익을 내는 방식이다.



민간사업자가 344억원을 들여 지은 빅트리는 지난해 7월 공개되자마자 논란에 휩싸였다. 싱가포르 명소 ‘가든스 바이 더 베이’에 있는 ‘슈퍼트리’를 본떠 건설했는데, 여러 차례 설계가 바뀌면서 조감도와 다르게 시공됐다. 당시 싱가포르 유력 일간지는 “한국의 한 도시가 빅트리 랜드마크를 원했지만 344억원을 낭비했다”고 보도하기도 했다.



창원시는 시민 공론화와 전국 디자인·설계 공모를 거쳐 올해 1월까지 개선안을 마련하겠다고 밝혔지만, 현재까지 이렇다 할 대안을 찾지 못했다.



빅트리에서 400m 떨어진 문화복합공간 ‘맘스프리존’도 사정은 비슷하다. 220억원을 들여 지상 3층 규모의 소라 모양 건물을 지었는데 활용방안을 찾지 못하고 있다. 정모씨(54)는 “문이 닫혀 있어서 뭐 하는 곳인지도 모른다”며 “시민들이 뭘 원하는지 조사 없이 건물만 만들어놓은 결과”라고 말했다.



두 시설물 모두 이미 지난해 창원시가 기부채납을 받아 시설물 개선에는 추가 예산 투입이 불가피하다. 소유권이 지자체로 넘어간 이상 시설물 구조 변경 등에 드는 추가 비용을 민간사업자에게 강제할 법적 근거는 없다.



창원시는 뒤늦게 지난 2월부터 4개월간 빅트리와 관련해 특정감사를 벌여 디자인 변경 검토를 소홀히 한 담당 공무원 5명을 행정 처분(훈계)하고 민간사업자를 경찰에 수사 의뢰했다.



일각에서는 이 또한 면피용이라고 지적한다. 실제 책임 추궁으로 이어질지도 미지수다. 창원시의회 문화환경도시위원회 박해정 의원(더불어민주당)은 “소유권을 이전하기 전 문제점을 바로잡았어야 했다”며 “수사를 의뢰했다지만 위법성을 밝히기는 쉽지 않을 것”이라고 말했다.



창원시 감사관실 관계자는 “경찰 수사 결과 등이 나오면 대응 방안을 논의할 예정”이라고 말했다.

