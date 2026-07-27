‘신천지 수렁’으로 빠져드는 민주당 전대

김민석 “전수조사” 치고 빠지자 정청래 “허위면 징계” 역공…당내 우려 속 공방 격화

8·17 더불어민주당 전당대회 대표 후보인 김민석 의원이 27일 자신이 제기한 신천지 개입 의혹과 관련해 이중 당적과 비자발적 입당에 대한 당 차원의 조사를 제안했다. 신천지 의혹 조사는 당에 맡기고, 본인은 포지티브 전략에 집중하겠다는 취지다. 경쟁자인 정청래 의원이 “근거 없는 의혹 제기는 해당 행위”라고 역공하며 전당대회 쟁점으로 떠오른 신천지 논란은 지속될 것으로 보인다.



김 의원은 페이스북에서 “신천지 개입 경고가 당을 위험 정당으로 몰아가는 해당 행위라는 것은 바보 궤변”이라며 “계엄 경고하면 계엄 정당이냐. 불조심 외치면 방화냐. 전형적인 국힘 논리”라고 말했다. 그러면서도 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표를 향해 이중 당적과 비자발적 입당을 30일 이내에 자율 정리하자고 제안했다.



김 의원은 전당대회까지 남은 기간 신천지 언급을 자제하겠다는 입장도 밝혔다. 그는 “검찰개혁, ABC의 난, 신천지 모략 등 외부 변수가 한고비를 넘겼다”며 “본래의 김민석으로 정위치하고 포지티브 본선 경쟁을 본격화한다”고 말했다.



반면 정 의원은 김 의원의 의혹 제기를 당원에 대한 공격이자 해당 행위로 규정하며 역공을 이어갔다. 그는 페이스북에 “민주당을 공격하고 당을 위험에 빠트리고 당원에게 상처 주는 신천지 사태는 당원이 심판해달라”고 적었다. 정 의원은 유튜브 채널 ‘매불쇼’에 출연해 “당에서 신속하게 조사해서 근거가 없고 허무맹랑한 주장이었다면 당사자를 징계해야 된다”고 말했다.



친정청래계 최고위원 후보들은 김 의원과 검찰의 유착설을 제기하며 지원사격에 나섰다. 검경 합동수사본부가 6·3 지방선거를 앞두고 신천지 신도들의 민주당 집단 가입 정황을 포착해 수사 중이라는 지난 24일 보도를 언급하며, 즉각 수사 결과를 발표해야 한다고 촉구했다.



최민희 의원은 YTN 라디오에서 “합수본이 민주당 대표 경선에 개입한다고 이야기해도 할 말 없을 것”이라고 말했다. 이성윤 의원 역시 MBC 라디오에서 합수본 발표를 “검찰의 피의사실 흘리기”로 규정하며 “만약 신천지 개입이 사실로 확인됐고 문제가 있다고 보면 (검찰이) 수사 결과를 발표해야 한다”고 했다.



신천지 개입 의혹은 김 의원이 지난 20일 첫 후보 합동연설회에서 “반명, 분열주의, 신천지의 3자 비밀연합을 깨는 것이 이번 전당대회의 본질”이라고 말하며 본격화됐다.



당내에서는 전당대회 국면에서 신천지가 쟁점으로 떠오른 데 대한 비판도 나왔다. 박지원 의원은 SBS 라디오에서 “집권 여당 전당대회가 아니라 신천지와의 전쟁 중(인 것 같다)”며 “김민석 후보가 압도적 선두 주자라면 ‘부자 몸조심’을 해야지 왜 이런 문제제기를 했는지 의문”이라고 말했다.

