충청 표심 잡아라…정청래 “고향” 김민석 “반명 안 돼” 기싸움

첫 승부처 민주당 당권 3파전

송영길 “당·청 안정” 구애 가세

권리당원 16만 ‘대세론’ 가늠자

28일부터 이틀간 온라인 투표

더불어민주당 당대표 후보인 송영길·정청래·김민석 의원(기호순)이 8·17 전당대회 첫 순회경선 지역인 충청권의 권리당원 투표를 하루 앞둔 27일 일제히 충청을 찾았다.



김 의원은 “반명 지도부는 안 된다”고 날을 세웠고, 정 의원은 충남 금산이 “고향”임을 내세웠다. 충청권에는 전체 권리당원의 약 10%(16만여명)가 있다.



김 의원은 충북 청주에서 진행한 권리당원 간담회에서 “제가 청주에 연고가 있다. 20대 때 청주교도소에서 3년을 살았다. 그 옆방에는 김대중 전 대통령님도 지내셨다는 것 아닌가”라며 충청과의 인연을 강조했다.



김 의원은 “당정 충돌, 명청 대전을 끝내야 한다”면서 “부산은 말실수로 못 가고, 평택은 무책임으로 안 가는 부실 선거도 끝내야 한다”며 정 의원을 겨냥했다.



김 의원은 “친청은 반명인가. 하늘이 알고 땅이 안다”며 “반명 지도부는 안 된다”고 했다. 국무총리직을 사퇴하고 전당대회에 출마한 데 대해선 “저 혼자만의 판단과 결단은 아니지 않았겠나”라고 했다.



정 의원은 페이스북에서 “충청이 낳고 대전이 키운 충청의 아들 정청래”라며 “내일부터 충청의 민심을 보여달라”고 말했다.



정 의원은 또 유튜브 방송 <매불쇼>에 출연해 “(6·3 지방선거에서) 민심의 바로미터라 할 수 있는 충청권 네 군데 광역단체를 다 이겼다”고 했다. 정 의원은 이날 저녁 청주에서 당원 토크콘서트를 했다.



송 의원은 이날 충남도청에서 기자회견을 한 뒤 충남 당원 및 세종 당원 타운홀 미팅을 연이어 열었다. 송 의원은 충남도청 회견에서 “대통령이 수차례 정 의원과 인식 차이가 있음을 분명히 밝혔음에도 (정 의원은) 명청 갈등이 언론에서 만들어낸 허구라고 한다”며 “정 의원이 당대표가 된다면 대통령은 레임덕에 빠지게 되고, 당·청 간 갈등은 심각해질 것”이라고 말했다.



당내에선 첫 경선 지역인 충청 권리당원 투표 결과가 ‘밴드왜건’(대세론) 효과로 나머지 지역에도 영향을 미칠 가능성이 크다고 본다. 지난해 전당대회에서도 당시 정 의원이 첫 경선 지역인 충청권에서 박찬대 의원을 20%포인트 이상 격차로 따돌리면서 기선을 제압했다.



정 의원 쪽에선 충청권에서 정 의원이 우세하다고 본다. 정 의원 측 관계자는 통화에서 “충북은 박빙 열세이지만 나머지 충남·대전·세종 지역은 우세하다고 본다”며 “충청권에서 정 의원이 과반 득표할 것”이라고 말했다. 반면 김 의원 캠프 관계자는 “우세하다고 장담하기는 어렵다”며 “정 의원 연고가 어떻게 작용할지 가늠하기 어렵다”고 했다.



충청 지역 한 의원은 “신용한 충북지사가 당선되는 등 충청은 다른 지역보다 중도층의 폭이 상대적으로 넓다”며 “1차에서 어느 후보도 과반은 안 되지 않겠나. 송 의원을 1순위로 찍은 표는 대부분 김 의원을 2순위로 투표할 것”이라고 전망했다.



민주당은 충청권 대의원과 권리당원을 대상으로 28일과 29일에는 온라인 투표, 30~31일에는 자동응답조사(ARS)를 각각 진행한다. 투표 결과는 8월1일 충청권 순회경선 합동연설회에서 발표된다.

