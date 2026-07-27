‘원내대표 멱살’ 권영진, 자진 탈당 안 하면 제명 수순

국힘 최고위 ‘최고 수준 징계’ 의견 권, 정점식 찾아 사과…탈당엔 침묵 윤리위, 권 의원 등 3명 징계 절차

국민의힘 최고위원회의가 27일 국회 상임위원회 간사 배분에 항의하며 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 권영진 의원에게 최고 수준 징계를 내려야 한다고 뜻을 모았다. 권 의원에게 자진 탈당을 권고하고, 수용하지 않으면 제명 수순을 밟을 것으로 전망된다.



국민의힘은 이날 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에서 권 의원에 대한 조치를 논의했다. 박성훈 수석대변인은 회의 후 기자들과 만나 “이견 없이 이번 사안이 엄중하고 강력히 처벌해야 한다는 데 공감대를 이뤘다”며 “자진 탈당을 권유하자는 의견과 (이를) 받아들이지 않을 경우 신속하게 윤리위원회를 소집해 제명을 포함해 가능한 한 최고 수준의 징계 조치가 필요하다는 의견이 주를 이뤘다”고 말했다.



원외당협위원장 40여명은 이날 서울 여의도 중앙당사에 권 의원 징계 요청서를 제출하며 윤리위 즉각 조사와 최고 수준 징계를 요구했다. 당 핵심 관계자는 “송언석 의원도 (2021년 4월) 당 사무처 직원을 폭행했다가 스스로 탈당했다”며 “이번 사안은 더 심각하다”고 말했다.



정 원내대표는 공개 최고위원회의 때는 참석했지만 비공개회의 때는 자리를 떠났다. 그는 회의 참석 전 기자들에게 “지난주 일은 제 개인 문제가 아니라 보수대표 정당인 국민의힘 전체의 문제”라며 “지난 사감을 모두 잊고 국민 삶과 대한민국의 정상화를 위해서 원내대표 책무를 다해나가겠다”고 말했다. 원내 관계자는 “용서한다는 의미가 절대 아니다”라고 했다.



권 의원은 최고위 회의 후 정 원내대표를 찾아가 사과했다. 권 의원은 약 10분간 면담 후 기자들에게 “제 언행은 이유를 불문하고 제 부족함이고 잘못된 것”이라며 “정 원내대표께서 사과를 흔쾌히 받아주셨다”고 말했다. 권 의원은 자진 탈당을 고려하느냐는 질문에 “이 정도로 하겠다”고 답했다.



권 의원은 지난 23일 행정안전위원회 야당 간사로 배정되자 정 원내대표를 찾아가 정보위원회 간사로 바꿔달라고 항의했다. 이 과정에서 정 원내대표 멱살을 잡고 욕설 등을 한 것으로 전해졌다.



비당권파에선 권 의원 제명은 과하다는 분위기도 감지된다. 한 비당권파 의원은 “(권 의원이 속한 의원 모임인) ‘대안과 미래’가 마음에 들지 않았던 당권파가 계속 좌표를 찍고 공격하고 있다”고 말했다.



국민의힘 중앙윤리위원회는 이날 회의를 거쳐 권 의원을 비롯해 조경태·진종오 의원에 대한 징계 절차를 시작했다. 조 의원은 국민의힘 몫 국회부의장 당내 경선 경쟁자였던 박덕흠 의원(현 부의장)의 낙선을 유도하는 전화를 더불어민주당 의원들에게 돌린 것이 문제가 됐다. 친한동훈계인 진 의원은 지난 6·3 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 의원을 지원한 것이 징계 착수 사유가 됐다.

