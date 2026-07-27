불볕·열대야 식히는 도시숲…낮 1.8도, 밤 1.6도 낮춰

산림과학원, 서울 도심 기온 비교 활엽수·혼효림 폭염 완화 큰 효과

여름철에는 도시숲이 도심보다 1도 이상 낮은 기온을 유지하는 것으로 나타났다. 도시숲의 폭염 완화 효과를 보여주는 결과다.



산림청 국립산림과학원은 서울 도심과 유형별 도시숲의 여름철 기온을 관측한 결과 도시숲 기온이 도심보다 최대 1.8도 낮은 것으로 나타났다고 27일 밝혔다.



산림과학원은 도시숲을 활엽수림과 혼효림(활엽수와 침엽수가 섞인 숲), 침엽수림으로 나눠 도심과 기온을 비교·분석했다. 그 결과 여름철 한낮 활엽수림과 혼효림 기온은 도심보다 1.5~1.8도 낮았다.



이런 기온차는 여름철 무성해진 나뭇잎과 울창한 수관(가지와 잎이 우거진 나무 윗부분)이 강한 햇빛을 차단하고, 나무의 증산작용이 주변 공기의 열을 식혀주면서 발생했다.



침엽수림은 활엽수림이나 혼효림에 비해 기온이 높았는데 도심과 비교하면 역시 1.2도 정도 낮았다.



여름철 기온 하강 효과는 밤에도 지속됐다. 야간 도시숲 내 기온은 도심보다 1.3~1.6도 낮게 유지돼 열대야를 비껴가는 것으로 확인됐다. 주택가에서 여름철 밤 기온이 25도 이상인 열대야 현상이 15일에 걸쳐 나타날 때 도시숲 열대야 일수는 유형에 따라 3~5일에 그쳤다.



산림과학원은 앞서 같은 도시 안에서도 도시숲 면적이 넓은 지역일수록 지표면 온도가 낮아진다는 연구 결과도 내놨다. 위성사진을 기반으로 서울지역 자치구별 평균 지표 온도를 분석해보면 도시숲 비율이 높은 곳일수록 지표면 온도가 낮게 나타난다는 것이다.



최수민 산림과학원 연구사는 “도시숲은 낮 동안 기온을 낮출 뿐 아니라 밤에는 도심보다 복사열을 적게 방출해 안정적인 기온 조절 기능을 유지한다”며 “다층 구조를 이루는 활엽수림과 혼효림은 폭염 저감 효과가 더 뛰어난 만큼 생활권 도시숲과 공원 조성 시 이런 식생 구조를 적극적으로 반영할 필요가 있다”고 말했다.

