‘40도 육박’ 숨 막히는 폭염…온열질환자 닷새간 302명

정부, 재난 위기 경보 ‘최고 수준’ 상향…중대본 가동

장마가 끝나고 한낮 기온이 40도 가까이 올라가는 무더위가 지속되면서 연일 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려지고 있다. 온열질환자가 속출하고 가축 폐사 및 농작물 피해 우려가 커지면서 정부와 지방자치단체는 대응 수위를 높였다.



행정안전부는 27일 오후 3시부로 폭염 재난 위기경보를 최고 수준인 ‘심각’ 단계로 상향하고, 중앙재난안전대책본부를 가동했다. 행안부와 기상청에 따르면 이날 강원 일부 지역을 제외한 전국 대부분 지역에 폭염주의보·폭염경보·폭염중대경보 등 폭염특보가 발효됐다. 기상청에 따르면 이날 경주는 39.1도까지 기온이 올라갔다. 고령 38.5도, 경산 38.4도, 포항(기계) 38.1도 등도 불볕더위였다. 대구도 동구 신암동이 39.2도까지 올랐고 북구 38.5도, 달성군 옥포읍 38.3도 등을 기록했다. 열대야주의보가 내려진 지역도 많았다.



4명 또 사망…강원 일부 빼고 전국에 폭염특보



기상청은 이번 무더위와 열대야가 당분간 지속될 것으로 전망했다.



연일 계속되는 더위로 최근 닷새 동안에만 전국에서 온열질환자가 300명 넘게 발생하고 4명이 숨진 것으로 나타났다. 질병관리청 온열질환 응급실감시체계 통계를 보면 지난 5월15일부터 이달 26일까지 발생한 온열질환자는 1399명이었다. 추정 사망자는 8명이다.



온열질환자는 폭염이 심해진 시기에 집중적으로 발생했다. 지난 22일부터는 하루 환자가 닷새 연속 50명을 넘었다. 하루 환자는 22일 59명, 23일 58명, 24일 56명, 25일 80명, 26일 72명을 기록했다. 최근 닷새 동안 발생한 환자는 모두 302명으로, 올해 누적 환자의 21.6%가 이 기간에 집중됐다.



이 기간 추정 사망자는 4명으로 집계됐다. 지난 22일과 23일 각각 1명이 숨진 데 이어 26일 하루에만 추정 사망자 2명이 발생하면서 올해 누적 추정 사망자는 8명으로 증가했다.



지역별 누적 온열질환자는 경기가 294명으로 가장 많았다. 이어 경북 159명, 서울 124명, 경남 122명, 전남광주 116명, 전북 97명, 충남 78명, 충북 66명, 울산 65명, 강원 64명, 인천 53명, 대구 45명, 제주 45명, 부산 34명, 대전 26명, 세종 11명 순이었다.



누적 온열질환자 수를 발생 시간대별로 보면 오전 6~10시가 198명(14.2%)으로 가장 많았고, 오후 2~3시(147명), 오후 4~5시(142명), 오후 3~4시(137명)가 뒤를 이었다. 연령대별로는 60대(258명·18.4%)와 50대(243명·17.4%)가 큰 비중을 차지했다.



정부는 폭염 위기경보를 상향하고 중대본을 가동해 총력 대응에 나섰다. 취약 노인, 쪽방 주민, 노숙인 등 취약계층에 대한 예찰을 한층 강화하고 냉방물품 지원을 늘린다. 야외작업장, 취약사업장 등에서도 폭염 안전수칙이 준수되고 있는지 감독·점검하고, 고령 농업인에게 찾아가 안부를 살피고 야외활동 자제 등을 홍보할 예정이다.



또 국민 누구나 무더위쉼터와 폭염 저감시설을 편히 이용할 수 있도록 냉방기기 작동 여부, 현장 접근성 등 운영 실태를 점검하고, 열대야 등 기상상황에 따라 운영시간을 적극 확대하겠다고 밝혔다. 정부는 폭염중대경보 상황에서 즉시 활용할 수 있도록 ‘폭염중대경보 대응 길라잡이’를 배포한 데 이어 현장상황 관리관 추가 파견을 통해 현장에서 신속하고 빈틈없는 대책을 추진하겠다고 덧붙였다.



윤호중 행안부 장관(중대본부장)은 “폭염은 쪽방촌 주민과 홀로 사는 어르신, 야외 근로자 등 취약한 분들에게 더욱 가혹하게 다가오는 재난”이라며 “냉방시설을 이용하기 어려운 취약계층은 열대야에 더 큰 고통을 겪는 만큼 정부는 무더위쉼터 운영 확대 등 촘촘한 보호대책을 시행하고 지방정부와 긴밀히 협력해 인명피해 예방에 총력을 다하겠다”고 말했다.



윤 장관은 “국민께서도 햇볕이 뜨거운 낮 시간대에는 충분한 수분 섭취와 휴식을 해주시고, 폭염중대경보가 발표된 지역에서는 야외활동을 즉시 멈추고 시원한 곳으로 이동하는 등 폭염 국민행동요령을 실천해주시기 바란다”고 당부했다.



각 지자체도 정부의 폭염위기경보 상향에 맞춰 폭염 취약계층에 대한 지원과 모니터링을 강화하고 주민들에게 야외작업 중지 및 활동 자제를 당부하는 등 대응 수위를 높였다.

