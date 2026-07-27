태안 연포해수욕장 인근서 남성 추정 시신 발견

27일 충남 태안군 연포해수욕장 인근에서 남성으로 추정되는 시신이 발견됐다.

태안해경에 따르면 이날 오후 3시 45분쯤 한 관광객이 태안군 근흥면 연포해수욕장 인근 해변에서 남성으로 추정되는 부패한 사체를 발견해 119 등에 신고했다.

해경은 시신을 수습해 신원 확인을 하고 있으며, 부검 등을 통해 정확한 사망 원인을 조사할 방침이다.