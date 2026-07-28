통영시장 재검표, 이변 없었다···44표차→38표차 줄어

6·3 지방선거에서 44표차로 당락이 갈린 경남 통영시장 선거에 대한 재검표가 27일 진행됐지만 선거 결과는 달라지지 않았다. 재검표는 13시간 동안 진행됐다.

경남도선거관리위원회는 이날 창원시 성산구 경남도선관위 회의실에서 통영시장 선거 재검표를 진행했다. 재검표는 지난달 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거 통영시장 선거에서 낙선한 천영기 국민의힘 후보가 제기한 재검표 요청을 선관위가 수용하면서 이뤄졌다.

선거 당일 전체 투표수 6만9693표(37개 상자) 중 선거 소청을 제기한 천 전 시장은 3만3582표(48.90%)를 얻어 3만3626표(48.97%)를 득표한 강석주 당선인에게 44표(0.07%) 차이로 졌다.

재검표는 개표 사무원이 투표지를 직접 수개표한 뒤 계수기를 이용해 결과를 확인하는 방식으로 이뤄졌다. 이날 오후 2시에 시작된 재검표의 결과는 투표지 관인 여부 등 소청인측의 이의제기로 자정을 넘긴 28일 오전 3시쯤 나왔다.

검표 결과 최종 득표는 강 시장 3만3626표, 천 전 시장 3만3588표로 집계됐다. 무효표는 1024표였다. 강 시장 득표수는 그대로, 천 전 시장 득표수가 6표 늘면서 표 차이는 38표로 좁혀졌지만 당락에 영향을 미치지는 않았다.

경남선관위는 이번 재검표 결과를 토대로 소청 인용·기각 여부를 오는 8월18일까지 결정할 예정이다.

재검표가 이뤄진 이날 현장에는 경남선관위 청사 일대에는 경찰관 330명이 배치됐다. 선관위는 소청인과 피소청인 양측 참관인 각 12명과 질서유지요원, 개표 사무원 36명 등이 참여해 재검표 절차를 진행했다.