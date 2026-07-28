‘영수증=입장권’ 아이디어로 지역경제 활기···구미시 골목상권 살린 묘수는?

경북 구미시는 지역 상권 구매 실적을 파크골프장 이용과 연계한 아이디어로 경제적 효과를 거뒀다고 27일 밝혔다.

구미시에 따르면, 시는 지난해 5월부터 외지인이 구미지역 음식점·숙박업소 또는 관광기념품을 일정 수준 이상 구매한 이력을 증명하면 파크골프장을 예약 없이 이용할 수 있는 ‘영수증 입장제’를 시행하고 있다.

한 팀(최대 4명)당 골프장 이용 희망일 하루 전부터 이용 당일까지의 구매 영수증(5만원 이상)을 제출하면 별도 예약 없이도 골프장에 입장할 수 있다.

구미에는 파크골프장이 9곳(공인 3곳)에 이르는 등 기반이 잘 갖춰져 있지만 관외 이용객은 구장별 하루 15개팀만 예약할 수 있어 성수기마다 예약 경쟁이 치열했다는 게 구미시의 설명이다.

구미시는 이 같은 점에 주목해 파크골프장 이용객 수를 확보하면서도 지역 소비까지 유도할 수 있는 묘안을 짜낸 셈이다.

이에 따라 파크골프장 이용객과 소비 증가세가 뚜렷했다고 시는 밝혔다. 지난해 5월부터 읍·면 지역 파크골프장 5곳에서 시범 운영한 결과, 한 달 평균 960명이 영수증 입장제를 활용한 것으로 파악됐다. 골프장 인근 식당 소비액은 월 평균 약 1200만원에 달했다.

구미시는 지난 5월부터 장애인파크골프장을 제외한 파크골프장 8곳으로 영수증 입장제 적용 범위를 넓혔다. 확대 운영 한 달 만에 이용객과 지역 소비 규모가 각각 1920명, 2500만원으로 늘었다.

구미시는 숙박과 음식, 관광까지 연계한 1박 2일 파크골프 문화 프로그램도 추진하기로 했다. 소비 영수증 업종도 확대할 예정이다.

김장호 구미시장은 “앞으로도 지역 상권에 실질적인 도움이 되는 아이디어를 지속적으로 발굴하고 정책에 반영할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.