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‘AI 지각생’ 애플, 15개월 만에 세계 시가총액 1위 탈환

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본문 요약

애플이 세계 시가총액 1위 지위를 되찾았다.

엔비디아의 시가총액은 지난 5월14일 5조7000억달러까지 늘었으나 이후 내리막길을 걸었다.

애플의 시총 1위 탈환은 AI 자본지출에 대한 인식이 달라진 영향으로 풀이된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘AI 지각생’ 애플, 15개월 만에 세계 시가총액 1위 탈환

입력 2026.07.28 07:25

수정 2026.07.28 07:30

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  • 김세훈 기자

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애플 로고. 로이터연합뉴스

애플 로고. 로이터연합뉴스

애플이 세계 시가총액 1위 지위를 되찾았다. 지난해 4월 이후 약 15개월 만이다.

27일 나스닥에 따르면 애플 주가는 전날보다 1.17% 오른 336.91달러로 정규장을 마감했다. 애플의 시가총액은 4조9480억달러를 기록해 기존 1위였던 엔비디아(4조7560억달러)를 넘어섰다. 엔비디아는 이날 약 5% 하락하며 약세를 보였다.

애플은 지난해 4월 미국 상호관세에 직접 영향을 받을 수 있고, AI 도입도 더디다는 인식을 받으며 오픈AI를 등에 업은 마이크로소프트(MS)에 1위 자리를 내줬다.

이후 AI 반도체 수요가 폭증하면서 엔비디아가 2달 만에 1위 자리를 차지했다. 엔비디아의 시가총액은 지난 5월14일 5조7000억달러까지 늘었으나 이후 내리막길을 걸었다.

애플의 시총 1위 탈환은 AI 자본지출(Capex)에 대한 인식이 달라진 영향으로 풀이된다. 빅테크들이 유상증자나 채권 발행으로 AI 인프라 구축에 돈을 쏟아 붓는 상황에서 투자금 회수에 대한 시장의 우려가 커졌기 때문이다. 알파벳(구글 모회사)·MS·아마존·메타 등 AI 주력 기업의 자본지출은 올해에만 7천240억 달러에 달하고, 내년에는 더 늘어나 9천500억 달러가 될 것으로 전망된다.

애플은 상대적으로 AI에 큰 돈을 쓰지 않아 재무 상태가 건전하고, 애플 생태계의 시장지배력도 여전히 강하다는 게 시장 판단이다.

대니얼 뉴먼 퓨처럼그룹 최고경영자(CEO)는 “사람들은 AI 관련 주식은 변동성이 크다고 보고 애플은 마치 지수를 보유하는 것과 비슷하게 생각한다”며 “애플은 일종의 ‘안전자산’으로 여겨진다는 것”이라고 뉴욕타임스(NYT)에 설명했다.

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