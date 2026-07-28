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낮 최고 38도 폭염 지속…중부 중심 소나기

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본문 요약

전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 화요일인 28일도 무더위가 이어지겠다.

오후에는 경기 동부와 강원도, 충북 중·북부, 경북 중·북부를 중심으로 소나기가 내릴 것으로 전망된다.

예상 강수량은 경기 동부와 강원 중·남부 동해안 5∼20㎜, 강원 중·남부 내륙·산지와 충북 중·북부, 경북 중·북부 5∼40㎜다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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낮 최고 38도 폭염 지속…중부 중심 소나기

입력 2026.07.28 07:27

  • 반기웅 기자

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서울 낮 최고기온이 33도까지 오르는 등 전국적으로 폭염이 기승을 부린 27일 열화상 카메라로 서울 광화문 사거리를 촬영했다. 온도가 높은 광장 바닥은 붉게, 상대적으로 온도가 낮은 숲과 하늘은 푸른색을 띠고 있다. 2026.7.27. 정지윤 선임기자

서울 낮 최고기온이 33도까지 오르는 등 전국적으로 폭염이 기승을 부린 27일 열화상 카메라로 서울 광화문 사거리를 촬영했다. 온도가 높은 광장 바닥은 붉게, 상대적으로 온도가 낮은 숲과 하늘은 푸른색을 띠고 있다. 2026.7.27. 정지윤 선임기자

전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 화요일인 28일도 무더위가 이어지겠다.

28일 기상청에 따르면 당분간 최고체감온도가 33도 이상(남부지방 35도 이상)으로 올라 무덥겠다. 특히 전남 남동부와 경상권을 중심으로 최고체감온도가 38도(최고기온 39도)를 넘어 생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상돼 건강에 유의해야 한다.

오전에는 서울·인천·경기 서부와 충남권에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 오후에는 경기 동부와 강원도, 충북 중·북부, 경북 중·북부를 중심으로 소나기가 내릴 것으로 전망된다.

예상 강수량은 경기 동부와 강원 중·남부 동해안 5∼20㎜, 강원 중·남부 내륙·산지와 충북 중·북부, 경북 중·북부 5∼40㎜다.

소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠지만, 비가 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 다시 기온이 올라 무덥겠다.

이날 낮최고기온은 32∼38도로 평년보다 높겠다.

오전까지 강원 내륙·산지와 전북 동부, 전남 내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있어 교통 안전에 각별히 유의해야 한다.

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